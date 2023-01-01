Samsung Galaxy A23 5G против Galaxy A21s
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 августа 2022 года Samsung Galaxy A23 5G с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A21s, который имеет процессор Exynos 850 и вышел на 27 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A23 5G
- Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 48% выше плотность пикселей (400 vs 270 PPI)
- На 8% лучшая автономность (38:04 vs 35:07 часов)
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Стабилизация изображения
- Смартфон на 2 года и 3 месяца новее
- Более новая ОС: Android 13 против 12
- Запись замедленной съемки в 120 FPS
- Поддерживает более мощную зарядку (25W vs 15W)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
42
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
55
Производительность
Быстродействие приложений и системы
18
Игры
Возможности в 3D-гейминге
15
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
74
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
70
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|PLS TFT
|PLS TFT
|Размер
|6.6 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2408 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|400 точек на дюйм
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|450 нит
|540 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.5%
|82.8%
|Особенности
|- DCI-P3
|-
|Цветовой охват sRGB
|99.9%
|88.4%
|ШИМ (PWM)
|-
|500 Гц
|Время отклика
|22 мс
|30.4 мс
|Контрастность
|1442:1
|1500:1
Дизайн и корпус
|Высота
|165.4 мм
|163.6 мм
|Ширина
|76.9 мм
|75.3 мм
|Толщина
|8.4 мм
|8.9 мм
|Вес
|197 граммов
|192 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Синий, Желтый
|Черный, Синий, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 695
|Samsung Exynos 850
|Макс. частота
|2200 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (8)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
|- 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
|Размер транзистора
|6 нанометров
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 619
|Mali-G52 MP1
|Частота GPU
|950 МГц
|820 МГц
|FLOPS
|~486 Гфлопс
|~126 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A23 5G +255%
678
191
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A23 5G +75%
1955
1117
|CPU
|119509
|44624
|GPU
|82149
|25424
|Memory
|57231
|39130
|UX
|96771
|42938
|Total score
|361948
|153011
|Пиковая температура корпуса
|43.9 °C
|43.2 °C
|Stability
|99%
|98%
|Graphics test
|7 FPS
|2 FPS
|Graphics score
|1197
|425
|Web score
|8993
|4688
|Video editing
|4801
|5134
|Photo editing
|20700
|9287
|Data manipulation
|8477
|4013
|Writing score
|13343
|5252
Память
|Объем ОЗУ
|4, 6, 8 ГБ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 512 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12 (С обновлением до Android 13)
|Android 10 (С обновлением до Android 12)
|Оболочка UI
|One UI 5.0
|One UI 4.1
|Размер системы из коробки
|-
|12 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|25 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (58% за 30 минут)
|Да (50% за 60 минут)
|Время полной зарядки
|1:08 ч.
|2:10 ч.
|Веб-серфинг
|13:53 ч.
|12:34 ч.
|Просмотр видео
|14:37 ч.
|14:21 ч.
|Игры
|05:40 ч.
|05:26 ч.
|Режим ожидания
|134 ч.
|120 ч.
Рейтинг смартфонов по автономности (#51 и #125)
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|123°
|Количество объективов
|4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
|4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore 5035 (CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|4128 x 3096
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|18
|13
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Август 2022 года
|Май 2020 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2022 года
|Июнь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.49 Вт/кг
|0.23 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.25 Вт/кг
|1.38 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Нет
|-
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A23 5G более удачной покупкой.
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