Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 августа 2022 года Samsung Galaxy A23 5G с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A21s, который имеет процессор Exynos 850 и вышел на 27 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.