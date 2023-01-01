Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy A23 5G vs Galaxy A22 – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy A23 5G против Galaxy A22

Самсунг Галакси А23 5G
VS
Самсунг Галакси А22
Samsung Galaxy A23 5G
Samsung Galaxy A22

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 августа 2022 года Samsung Galaxy A23 5G с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A22, который имеет процессор MediaTek Helio G80 и вышел на 15 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A23 5G
  • На 46% выше плотность пикселей (400 vs 274 PPI)
  • Показывает на 36% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 695
  • Смартфон на 1 год и 3 месяца новее
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
  • На 80% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 675 и 376 баллов
Причины выбрать Samsung Galaxy A22
  • На 17% выше максимальная яркость экрана (594 против 507 нит)
  • Super AMOLED экран (против PLS TFT у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A23 5G
vs
Galaxy A22

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT Super AMOLED
Размер 6.6 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм 274 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 450 нит 390 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.5% 84.3%
Особенности - DCI-P3 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% 140.9%
ШИМ (PWM) - 127 Гц
Время отклика 22 мс 6 мс
Контрастность 1442:1 ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A23 5G
507 нит
Galaxy A22 +17%
594 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 165.4 мм 159.3 мм
Ширина 76.9 мм 73.6 мм
Толщина 8.4 мм 8.4 мм
Вес 197 граммов 186 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Персиковый, Синий Черный, Белый, Мятный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A23 5G
82.5%
Galaxy A22 +2%
84.3%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А23 5G и Самсунг Галакси А22 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 MediaTek Helio G80
Макс. частота 2200 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 6 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 619 Mali-G52 MP2
Частота GPU 840 МГц 1000 МГц
FLOPS ~536 Гфлопс ~54.6 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A23 5G +80%
675
Galaxy A22
376
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A23 5G +41%
1928
Galaxy A22
1369
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A23 5G +36%
303065
Galaxy A22
222094
CPU 93053 68025
GPU 70312 46024
Memory 54302 41055
UX 95521 67687
Total score 303065 222094
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A23 5G +76%
1197
Galaxy A22
682
Пиковая температура корпуса 43.9 °C 47.5 °C
Stability 99% 98%
Graphics test 7 FPS 4 FPS
Graphics score 1197 682
PCMark 3.0
Galaxy A23 5G +48%
9944
Galaxy A22
6716
Web score 8820 5372
Video editing 4768 5729
Photo editing 20576 10793
Data manipulation 8629 6723
Writing score 13240 6143
Источники: 3DMark [3], [4]
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) Android 11 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI One UI 5.0 One UI Core 5.0
Размер системы из коробки - 18.1 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (58% за 30 минут) Да (23% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:08 ч. 2:20 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 13:53 ч. 14:47 ч.
Просмотр видео 14:37 ч. 15:49 ч.
Игры 05:40 ч. 05:52 ч.
Режим ожидания 134 ч. 130 ч.
Общая автономность
Galaxy A23 5G
38:04 ч.
Galaxy A22 +4%
39:25 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A23 5G vs Samsung Galaxy A22
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore 5035 (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4128 x 3096
Апертура f/2.2 f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 7
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A23 5G +7%
85.9 дБ
Galaxy A22
80.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Август 2022 года Июнь 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.49 Вт/кг 0.52 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.25 Вт/кг 1.59 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Tye-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A23 5G более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
10 (90.9%)
1 (9.1%)
Всего проголосовало: 11

Сравнения с конкурентами

1. Galaxy A33 5G или Galaxy A22
2. Galaxy A13 или Galaxy A22
3. Galaxy A71 или Galaxy A22
4. Galaxy S22 или Galaxy A22
5. Galaxy A32 или Galaxy A22
6. Galaxy A03 или Galaxy A22
7. Galaxy A14 5G или Galaxy A23 5G
8. Galaxy A53 5G или Galaxy A23 5G
9. Nord N300 или Galaxy A23 5G
10. Galaxy A33 5G или Galaxy A23 5G
Сравнить другие смартфоны (1000+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Promotion
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры