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Samsung Galaxy A23 против Apple iPhone 14

Самсунг Галакси А23
VS
Эпл Айфон 14
Samsung Galaxy A23
Apple iPhone 14

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2022 года Samsung Galaxy A23 с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 6.1-дюймового Apple iPhone 14, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A23
  • Комплектуется на 1721 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3279 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • На 0.5" большая диагональ экрана
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Apple iPhone 14
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает в 2.9 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 82% выше максимальная яркость экрана (837 против 460 нит)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • На 15% выше плотность пикселей (460 vs 400 PPI)
  • OLED экран (против PLS TFT у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A23
vs
iPhone 14

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT OLED
Размер 6.6 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 460 нит 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1200 нит
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 83% 86%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.5%
ШИМ (PWM) - 60 Гц
Время отклика - 12 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A23
460 нит
iPhone 14 +82%
837 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.5 мм 146.7 мм
Ширина 76.9 мм 71.5 мм
Толщина 8.4 мм 7.8 мм
Вес 195 граммов 172 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Персиковый Черный, Фиолетовый, Синий, Красный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A23
83%
iPhone 14 +4%
86%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А23 и Эпл Айфон 14 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 680 Apple A15 Bionic
Макс. частота 2400 МГц 3230 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.24 ГГц: Avalanche
Размер транзистора 6 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 610 Apple GPU
Частота GPU 1114 МГц 1200 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A23
383
iPhone 14 +353%
1735
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A23
1634
iPhone 14 +191%
4750
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A23
265023
iPhone 14 +194%
778186
CPU 81885 209437
GPU 48510 333181
Memory 64789 105776
UX 71783 131735
Total score 265023 778186
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A23
439
iPhone 14 +2068%
9517
Stability 98% 81%
Graphics test 2 FPS 56 FPS
Graphics score 439 9517
PCMark 3.0 score 7180 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 iOS 16 (С обновлением до iOS 16.1.1)
Оболочка UI One UI 4.1 -
Размер системы из коробки 24 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3279 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (32% за 30 минут) Да (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:43 ч. 1:31 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 13:42 ч. 13:45 ч.
Просмотр видео 12:41 ч. 15:45 ч.
Игры 06:33 ч. 05:25 ч.
Режим ожидания 127 ч. 122 ч.
Общая автономность
Galaxy A23
36:17 ч.
iPhone 14 +3%
37:24 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A23 vs Apple iPhone 14
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.9 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 14 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4032 x 3024
Апертура f/2.2 f/1.9
Фокусное расстояние - 23 мм
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy A23
н/д
iPhone 14
135
Качество видео
Galaxy A23
н/д
iPhone 14
146
Итоговая оценка камеры
Galaxy A23
н/д
iPhone 14
133

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.3
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио - Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A23
н/д
iPhone 14
80.9 дБ

Другое

Класс Бюджетный Флагман
Дата выхода Март 2022 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C - Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 14 более удачной покупкой.

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