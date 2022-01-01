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Samsung Galaxy A23 против Google Pixel 6

Самсунг Галакси А23
VS
Гугл Пиксель 6
Samsung Galaxy A23
Google Pixel 6

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2022 года Samsung Galaxy A23 с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 6.4-дюймового Google Pixel 6, который имеет процессор Google Tensor и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A23
  • На 21% лучшая автономность (36:17 vs 30:01 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Комплектуется на 386 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4614 мАч
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Google Pixel 6
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает в 2.7 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 82% выше максимальная яркость экрана (848 против 467 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 21 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Возможность записи 4K-видео
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • OLED экран (против PLS TFT у конкурента)
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A23
vs
Pixel 6

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT OLED
Размер 6.6 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 460 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 800 нит
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 83% 83.4%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.8%
ШИМ (PWM) - 397 Гц
Время отклика - 5 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A23
467 нит
Pixel 6 +82%
848 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.5 мм 158.6 мм
Ширина 76.9 мм 74.8 мм
Толщина 8.4 мм 8.9 мм
Вес 195 граммов 207 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Персиковый Черный, Голубой, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A23
83%
Pixel 6
83.4%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А23 и Гугл Пиксель 6 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 680 Google Tensor
Макс. частота 2400 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 610 Mali-G78 MP20
Частота GPU 1114 МГц 848 МГц
FLOPS - ~2171 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти - 3200 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A23
386
Pixel 6 +169%
1040
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A23
1650
Pixel 6 +76%
2911
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A23
267938
Pixel 6 +171%
726065
CPU 81885 187698
GPU 48510 298218
Memory 64789 100887
UX 71783 137683
Total score 267938 726065
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A23
438
Pixel 6 +1354%
6367
Stability 97% 55%
Graphics test 2 FPS 38 FPS
Graphics score 438 6367
PCMark 3.0 score 7178 10548
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI One UI 4.1 Stock Android
Размер системы из коробки 24 ГБ 17.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4614 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (21 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (32% за 30 минут) Да (41% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:43 ч. 1:53 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 13:42 ч. 08:58 ч.
Просмотр видео 12:41 ч. 16:38 ч.
Игры 06:33 ч. 05:24 ч.
Режим ожидания 127 ч. 92 ч.
Общая автономность
Galaxy A23 +21%
36:17 ч.
Pixel 6
30:01 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A23 vs Google Pixel 6
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 114°
Количество объективов 4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (50 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Google Pixel 6 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3840 x 2160
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние - 24 мм
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy A23
н/д
Pixel 6
144
Качество видео
Galaxy A23
н/д
Pixel 6
115
Итоговая оценка камеры
Galaxy A23
н/д
Pixel 6
132

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 20
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио - Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A23
н/д
Pixel 6
86.3 дБ

Другое

Класс Бюджетный Флагман
Дата выхода Март 2022 года Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Март 2022 года Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Переходник с USB Type-C на Type-A
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 6 более удачной покупкой.

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