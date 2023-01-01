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Samsung Galaxy A23 против Motorola Edge 30

55 из 100
Samsung Galaxy A23
VS
70 из 100
Motorola Edge 30
Samsung Galaxy A23
Motorola Edge 30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2022 года Samsung Galaxy A23 с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 6.5-дюймового Motorola Edge 30, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G Plus и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A23
  • Комплектуется на 980 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4020 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Motorola Edge 30
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP52
  • Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • На 35% выше максимальная яркость экрана (633 против 468 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • AMOLED экран (против PLS TFT у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A23
vs
Edge 30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT AMOLED
Размер 6.6 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 144 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 460 нит 500 нит
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83% 86.2%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 96%
ШИМ (PWM) - 250 Гц
Время отклика - 13 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A23
468 нит
Edge 30 +35%
633 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.5 мм 159.38 мм
Ширина 76.9 мм 74.23 мм
Толщина 8.4 мм 6.79 мм
Вес 195 граммов 155 граммов
Водонепроницаемость Нет IP52
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый, Черный, Синий, Желтый Серебристый, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A23
83%
Edge 30 +4%
86.2%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy A23 и Motorola Edge 30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 680 Qualcomm Snapdragon 778G Plus
Макс. частота 2400 МГц 2500 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.5 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 610 Adreno 642L
Частота GPU 950 МГц 550 МГц
FLOPS ~243 Гфлопс ~845 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A23
386
Edge 30 +114%
825
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A23
1646
Edge 30 +75%
2880
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A23
267301
Edge 30 +122%
593401
CPU 81885 164036
GPU 48510 178244
Memory 64789 106965
UX 71783 143794
Total score 267301 593401
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A23
440
Edge 30
н/д
Пиковая температура корпуса - 50.6 °C
Stability 98% -
Graphics test 2 FPS -
Graphics score 440 -
Web score 6855 -
Video editing 4224 -
Photo editing 13573 -
Data manipulation 5773 -
Writing score 8444 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) Android 12
Оболочка UI One UI 5.0 -
Размер системы из коробки 24 ГБ 20 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 4020 мАч
Макс. мощность зарядки 25 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (32% за 30 минут) Да (50% за 22 минут)
Время полной зарядки 1:43 ч. 1:04 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 13:42 ч. -
Просмотр видео 12:41 ч. -
Игры 06:33 ч. -
Режим ожидания 127 ч. -
Общая автономность
Galaxy A23
36:17 ч.
Edge 30
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A23 vs Motorola Edge 30
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 118°
Количество объективов 4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 6464 x 4864
Апертура f/2.2 f/2.4
Размер пикселя - 0.7 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора - 1/3.14"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A23
н/д
Edge 30
84.6 дБ

Другое

Класс Бюджетный Флагман
Дата выхода Март 2022 года Апрель 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года Май 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 15 Вт Да, 33 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola Edge 30 более удачной покупкой.

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