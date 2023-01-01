Samsung Galaxy A23 против Motorola Edge 30
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2022 года Samsung Galaxy A23 с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 6.5-дюймового Motorola Edge 30, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G Plus и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A23
- Комплектуется на 980 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4020 мАч
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- Более новая ОС: Android 13 против 12
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Motorola Edge 30
- Защита корпуса от воды по стандарту IP52
- Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
- На 35% выше максимальная яркость экрана (633 против 468 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Использует более быструю память LPDDR5
- Возможность записи 4K-видео
- Стерео динамики
- AMOLED экран (против PLS TFT у конкурента)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
63
81
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
61
77
Производительность
Быстродействие приложений и системы
24
50
Игры
Возможности в 3D-гейминге
22
57
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
78
75*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
72
80
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|PLS TFT
|AMOLED
|Размер
|6.6 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2408 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|400 точек на дюйм
|405 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|144 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|460 нит
|500 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|83%
|86.2%
|Особенности
|-
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|-
|96%
|ШИМ (PWM)
|-
|250 Гц
|Время отклика
|-
|13 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|164.5 мм
|159.38 мм
|Ширина
|76.9 мм
|74.23 мм
|Толщина
|8.4 мм
|6.79 мм
|Вес
|195 граммов
|155 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP52
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Синий, Желтый
|Серебристый, Синий, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 680
|Qualcomm Snapdragon 778G Plus
|Макс. частота
|2400 МГц
|2500 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.5 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|Размер транзистора
|6 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|Adreno 642L
|Частота GPU
|950 МГц
|550 МГц
|FLOPS
|~243 Гфлопс
|~845 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
386
Edge 30 +114%
825
Geekbench 5 (многоядерный)
1646
Edge 30 +75%
2880
|CPU
|81885
|164036
|GPU
|48510
|178244
|Memory
|64789
|106965
|UX
|71783
|143794
|Total score
|267301
|593401
|Пиковая температура корпуса
|-
|50.6 °C
|Stability
|98%
|-
|Graphics test
|2 FPS
|-
|Graphics score
|440
|-
|Web score
|6855
|-
|Video editing
|4224
|-
|Photo editing
|13573
|-
|Data manipulation
|5773
|-
|Writing score
|8444
|-
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|4, 6, 8 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Количество каналов
|2
|4
|Объем накопителя
|32, 64, 128 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12 (С обновлением до Android 13)
|Android 12
|Оболочка UI
|One UI 5.0
|-
|Размер системы из коробки
|24 ГБ
|20 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4020 мАч
|Макс. мощность зарядки
|25 Вт
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|-
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (32% за 30 минут)
|Да (50% за 22 минут)
|Время полной зарядки
|1:43 ч.
|1:04 ч.
|Веб-серфинг
|13:42 ч.
|-
|Просмотр видео
|12:41 ч.
|-
|Игры
|06:33 ч.
|-
|Режим ожидания
|127 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8700 x 5800
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|118°
|Количество объективов
|4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
|3 (50 МП + 50 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|6464 x 4864
|Апертура
|f/2.2
|f/2.4
|Размер пикселя
|-
|0.7 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3.14"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|-
|18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2022 года
|Апрель 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2022 года
|Май 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 15 Вт
|Да, 33 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola Edge 30 более удачной покупкой.
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