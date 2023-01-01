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Samsung Galaxy A23 против Motorola Moto G22

Самсунг Галакси А23
VS
Моторола Мото G22
Samsung Galaxy A23
Motorola Moto G22

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2022 года Samsung Galaxy A23 с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 6.5-дюймового Motorola Moto G22, который имеет процессор MediaTek Helio G37. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A23
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 49% выше плотность пикселей (400 vs 268 PPI)
  • Стабилизация изображения
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 680
  • На 8% выше максимальная яркость экрана (462 против 429 нит)
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 59% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 382 и 241 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A23
vs
Moto G22

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT TFT LCD
Размер 6.6 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм 268 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 460 нит 460 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83% 84.2%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 93.2%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 40 мс
Контрастность - 902:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A23 +8%
462 нит
Moto G22
429 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.5 мм 163.95 мм
Ширина 76.9 мм 74.94 мм
Толщина 8.4 мм 8.49 мм
Вес 195 граммов 185 граммов
Водонепроницаемость Нет Да
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Персиковый Синий, Белый, Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A23
83%
Moto G22 +1%
84.2%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А23 и Моторола Мото G22 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 680 MediaTek Helio G37
Макс. частота 2400 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 6 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 610 PowerVR GE8320
Частота GPU 1114 МГц 680 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A23 +59%
382
Moto G22
241
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A23 +54%
1626
Moto G22
1059
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A23 +132%
265434
Moto G22
114557
CPU 81885 33595
GPU 48510 16969
Memory 64789 25788
UX 71783 38644
Total score 265434 114557
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A23
440
Moto G22
н/д
Пиковая температура корпуса - 40.2 °C
Stability 98% -
Graphics test 2 FPS -
Graphics score 440 -
PCMark 3.0
Galaxy A23
7178
Moto G22
н/д
Web score 6847 -
Video editing 4223 -
Photo editing 13565 -
Data manipulation 5749 -
Writing score 8441 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) Android 12
Оболочка UI One UI 5.0 -
Размер системы из коробки 24 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 15 Вт
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (32% за 30 минут) Да (50% за 65 минут)
Время полной зарядки 1:43 ч. 2:32 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 13:42 ч. -
Просмотр видео 12:41 ч. -
Игры 06:33 ч. -
Режим ожидания 127 ч. -
Общая автономность
Galaxy A23
36:17 ч.
Moto G22
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A23 vs Motorola Moto G22
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива - 118°
Количество объективов 4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (50 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 5312 x 2988
Апертура f/2.2 f/2.5
Фокусное расстояние - 1 мм
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да -
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A23
н/д
Moto G22
86.9 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Март 2022 года Март 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A23 более удачной покупкой.

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