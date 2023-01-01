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Samsung Galaxy A23 против Motorola Moto G53

55 из 100
Samsung Galaxy A23
VS
58 из 100
Motorola Moto G53
Samsung Galaxy A23
Motorola Moto G53

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2022 года Samsung Galaxy A23 с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 6.5-дюймового Motorola Moto G53, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 480 Plus и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A23
  • На 49% выше плотность пикселей (400 vs 269 PPI)
  • Стабилизация изображения
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Поддерживает более мощную зарядку (25W vs 10W)
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 680
Причины выбрать Motorola Moto G53
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 28% выше максимальная яркость экрана (600 против 468 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Показывает на 32% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A23
vs
Moto G53

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT IPS LCD
Размер 6.6 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 460 нит 500 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83% 83.9%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 90.1%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 41 мс
Контрастность - 1468:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A23
468 нит
Moto G53 +28%
600 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.5 мм 162.7 мм
Ширина 76.9 мм 74.66 мм
Толщина 8.4 мм 8.19 мм
Вес 195 граммов 183 грамма
Водонепроницаемость Нет Да
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый, Черный, Синий, Желтый Серебристый, Синий, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A23
83%
Moto G53 +1%
83.9%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy A23 и Motorola Moto G53 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 680 Qualcomm Snapdragon 480 Plus
Макс. частота 2400 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
Размер транзистора 6 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 610 Adreno 619
Частота GPU 950 МГц 950 МГц
FLOPS ~243 Гфлопс ~486 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A23
386
Moto G53 +45%
560
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A23 +3%
1646
Moto G53
1599
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A23
267301
Moto G53 +32%
353147
CPU 81885 102813
GPU 48510 88590
Memory 64789 63818
UX 71783 95162
Total score 267301 353147
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A23
440
Moto G53 +123%
982
Пиковая температура корпуса - 42.6 °C
Stability 98% 99%
Graphics test 2 FPS 5 FPS
Graphics score 440 982
Web score 6855 9334
Video editing 4224 4478
Photo editing 13573 21636
Data manipulation 5773 7767
Writing score 8444 12935
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) Android 13
Оболочка UI One UI 5.0 My UX
Размер системы из коробки 24 ГБ 16 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 25 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (32% за 30 минут) Да (22% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:43 ч. 2:35 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 13:42 ч. 13:23 ч.
Просмотр видео 12:41 ч. 14:34 ч.
Игры 06:33 ч. 05:32 ч.
Режим ожидания 127 ч. 130 ч.
Общая автономность
Galaxy A23
36:17 ч.
Moto G53 +2%
37:09 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A23 vs Motorola Moto G53
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8160 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) -
Количество объективов 4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.2
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* - 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A23
н/д
Moto G53
82.7 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Март 2022 года Декабрь 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года Декабрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 15 Вт Да, 10 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, игры, корпус и звук - выбирайте Motorola Moto G53, а если программное обеспечение – то Samsung Galaxy A23.

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