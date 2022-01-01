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Samsung Galaxy A23 против Oppo Realme C35

Самсунг Галакси А23
VS
Оппо Реалми C35
Samsung Galaxy A23
Oppo Realme C35

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2022 года Samsung Galaxy A23 с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 6.6-дюймового Oppo Realme C35, который имеет процессор Unisoc Tiger T616 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A23
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Стабилизация изображения
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 680
  • Показывает на 18% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Oppo Realme C35
  • На 20% выше максимальная яркость экрана (554 против 460 нит)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A23
vs
Realme C35

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT IPS LCD
Размер 6.6 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей 1080 x 2408 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 460 нит 450 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83% 84%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 96%
Время отклика - 37 мс
Контрастность - 975:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A23
460 нит
Realme C35 +20%
554 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.5 мм 164.4 мм
Ширина 76.9 мм 75.6 мм
Толщина 8.4 мм 8.1 мм
Вес 195 граммов 189 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Персиковый Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A23
83%
Realme C35 +1%
84%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А23 и Оппо Реалми C35 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 680 Unisoc Tiger T616
Макс. частота 2400 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 6 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 610 Mali-G57 MP1
Частота GPU 1114 МГц 750 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A23 +5%
383
Realme C35
364
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A23 +18%
1634
Realme C35
1383
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A23 +18%
265023
Realme C35
224327
CPU 81885 71236
GPU 48510 24887
Memory 64789 64760
UX 71783 64509
Total score 265023 224327
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A23
439
Realme C35 +5%
463
Stability 98% -
Graphics test 2 FPS 2 FPS
Graphics score 439 463
PCMark 3.0 score 7180 7948
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11
Оболочка UI One UI 4.1 Realme UI 2.0
Размер системы из коробки 24 ГБ 18 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (32% за 30 минут) Да (50% за 60 минут)
Время полной зарядки 1:43 ч. 2:12 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 13:42 ч. -
Просмотр видео 12:41 ч. -
Игры 06:33 ч. -
Режим ожидания 127 ч. -
Общая автономность
Galaxy A23
36:17 ч.
Realme C35
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A23 vs Oppo Realme C35
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) -
Количество объективов 4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 0.3 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 0.3 МП
- Апертура: f/2.8
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A23
н/д
Realme C35
85.5 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Март 2022 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года Февраль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy A23. У него лучшие дисплей, программное обеспечение, автономность, камера, коммуникации и звук.

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