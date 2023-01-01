Samsung Galaxy A24 4G против Apple iPhone 11
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 апреля 2023 года Samsung Galaxy A24 4G с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio G99, против 6.1-дюймового Apple iPhone 11, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 44 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A24 4G
- Комплектуется на 1890 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3110 мАч
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Современный порт USB Type-C
- На 23% лучшая автономность (42:57 vs 34:47 часов)
- На 50% выше максимальная яркость экрана (1005 против 668 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- На 0.4" большая диагональ экрана
- Смартфон на 3 года и 8 месяцев новее
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- На 21% выше плотность пикселей (396 vs 326 PPI)
Причины выбрать Apple iPhone 11
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Показывает на 75% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
- Возможность записи 4K-видео
- Стерео динамики
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
49
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
59
Игры
Возможности в 3D-гейминге
74
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
66
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|828 x 1792 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|396 точек на дюйм
|326 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|1000 нит
|625 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.4%
|79%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.8%
|ШИМ (PWM)
|-
|Не обнаружено
|Время отклика
|-
|24.8 мс
|Контрастность
|-
|999:1
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|162.1 мм
|150.9 мм
|Ширина
|77.6 мм
|75.7 мм
|Толщина
|8.3 мм
|8.3 мм
|Вес
|195 граммов
|194 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Зеленый, Красный
|Белый, Черный, Зеленый, Красный, Фиолетовый, Желтый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Нет
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G99
|Apple A13 Bionic
|Макс. частота
|2200 МГц
|2650 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
|- 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.65 ГГц: Lightning
|Размер транзистора
|6 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Apple A13 Bionic GPU
|Частота GPU
|1100 МГц
|-
|FLOPS
|~278 Гфлопс
|~736 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
558
iPhone 11 +139%
1332
Geekbench 5 (многоядерный)
1807
iPhone 11 +92%
3474
|CPU
|103750
|166661
|GPU
|84782
|256531
|Memory
|76824
|91027
|UX
|93483
|115651
|Total score
|357246
|625529
|Пиковая температура корпуса
|-
|43.6 °C
|Stability
|99%
|72%
|Graphics test
|7 FPS
|45 FPS
|Graphics score
|1236
|7535
|Web score
|8116
|-
|Video editing
|5562
|-
|Photo editing
|15242
|-
|Data manipulation
|7966
|-
|Writing score
|12030
|-
Память
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|-
|NVMe
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|iOS 13 (С обновлением до iOS 16.5)
|Оболочка UI
|One UI 5.1
|-
|Размер системы из коробки
|26.7 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|3110 мАч
|Макс. мощность зарядки
|25 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (46% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:29 ч.
|1:45 ч.
|Веб-серфинг
|15:01 ч.
|11:39 ч.
|Просмотр видео
|16:27 ч.
|15:16 ч.
|Игры
|07:09 ч.
|05:09 ч.
|Режим ожидания
|155 ч.
|121 ч.
Рейтинг автономности смартфонов (#15 и #133)
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|120°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 5 МП + 2 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/5"
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото Apple iPhone 11 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|23 мм
|Тип сенсора
|-
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
129
Качество видео
109
Итоговая оценка камеры
119
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.3
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|-
|18
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|-
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Флагман
|Дата выхода
|Апрель 2023 года
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2023 года
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.41 Вт/кг
|0.95 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.3 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Зарядное устройство из коробки
|Нет
|-
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, производительность, игры, программное обеспечение, корпус и звук - выбирайте Apple iPhone 11, а если дисплей, автономность и коммуникации – то Samsung Galaxy A24 4G.
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