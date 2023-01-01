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Samsung Galaxy A24 4G против Google Pixel 7

62 из 100
Samsung Galaxy A24 4G
VS
73 из 100
Google Pixel 7
Samsung Galaxy A24 4G
Google Pixel 7

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 апреля 2023 года Samsung Galaxy A24 4G с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio G99, против 6.3-дюймового Google Pixel 7, который имеет процессор Google Tensor G2 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A24 4G
  • На 47% лучшая автономность (42:57 vs 29:08 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Комплектуется на 645 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4355 мАч
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Смартфон на 7 месяцев новее
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Google Pixel 7
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка беспроводной зарядки на 20 Вт
  • Возможность записи 4K-видео
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Стерео динамики
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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Экран:
Камера:
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Автономность:
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A24 4G
vs
Pixel 7

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 6.5 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 396 точек на дюйм 416 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Да
Макс. заявленная яркость 1000 нит 450 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1400 нит
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 82.4% 84.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.5%
ШИМ (PWM) - 360 Гц
Время отклика - 3 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A24 4G +4%
1014 нит
Pixel 7
979 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 162.1 мм 155.6 мм
Ширина 77.6 мм 73.2 мм
Толщина 8.3 мм 8.7 мм
Вес 195 граммов 197 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый, Красный Белый, Черный, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A24 4G
82.4%
Pixel 7 +3%
84.9%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy A24 4G и Google Pixel 7 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G99 Google Tensor G2
Макс. частота 2200 МГц 2850 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Mali-G710 MP7
Частота GPU 1100 МГц 850 МГц
FLOPS ~278 Гфлопс ~1153 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A24 4G
562
Pixel 7 +88%
1055
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A24 4G
1818
Pixel 7 +82%
3317
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A24 4G
360687
Pixel 7 +110%
757088
CPU 103750 203616
GPU 84782 295372
Memory 76824 108654
UX 93483 142235
Total score 360687 757088
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A24 4G
1236
Pixel 7 +428%
6523
Пиковая температура корпуса - 45.8 °C
Stability 99% 71%
Graphics test 7 FPS 39 FPS
Graphics score 1236 6523
PCMark 3.0
Galaxy A24 4G
9218
Pixel 7 +16%
10657
Web score 8039 7578
Video editing 5569 6222
Photo editing 15535 18217
Data manipulation 7422 10183
Writing score 12181 15590
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти - 3200 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя - UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI One UI 5.1 Stock Android
Размер системы из коробки 26.7 ГБ 14 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 4355 мАч
Макс. мощность зарядки 25 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (20 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (46% за 30 минут) Да (48% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:29 ч. 1:40 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 15:01 ч. 10:13 ч.
Просмотр видео 16:27 ч. 16:16 ч.
Игры 07:09 ч. 05:26 ч.
Режим ожидания 155 ч. 73 ч.
Общая автономность
Galaxy A24 4G +47%
42:57 ч.
Pixel 7
29:08 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A24 4G vs Google Pixel 7
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото - 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 114°
Количество объективов 3 (50 МП + 5 МП + 2 МП) 2 (50 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/5"
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX381 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Google Pixel 7 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 10.8 мегапикселей
Разрешение фото - 3648 x 2736
Апертура f/2.2 -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 20
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио - Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A24 4G
н/д
Pixel 7
88.3 дБ

Другое

Класс Бюджетный Флагман
Дата выхода Апрель 2023 года Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2023 года Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.41 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.3 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Нет Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 7 более удачной покупкой.

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