Samsung Galaxy A24 4G против Galaxy A12
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 апреля 2023 года Samsung Galaxy A24 4G с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio G99, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A12, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 30 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A24 4G
- Показывает в 3.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 115% выше максимальная яркость экрана (1022 против 475 нит)
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- На 47% выше плотность пикселей (396 vs 270 PPI)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Стабилизация изображения
- Смартфон на 2 года и 6 месяцев новее
- Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio G99
- Использует более быструю память LPDDR4X
- Более новая ОС: Android 13 против 12
- Запись замедленной съемки в 120 FPS
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
43
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
56
Производительность
Быстродействие приложений и системы
16
Игры
Возможности в 3D-гейминге
20
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
62
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|PLS TFT
|Размер
|6.5 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|20:9
|Плотность пикселей
|396 точек на дюйм
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|1000 нит
|450 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.4%
|82.1%
|Особенности
|- DCI-P3
|-
|Цветовой охват sRGB
|-
|96.3%
|ШИМ (PWM)
|-
|337 Гц
|Время отклика
|-
|52 мс
|Контрастность
|-
|864:1
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|162.1 мм
|164 мм
|Ширина
|77.6 мм
|75.8 мм
|Толщина
|8.3 мм
|8.9 мм
|Вес
|195 граммов
|205 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Зеленый, Красный
|Белый, Черный, Синий, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G99
|MediaTek Helio P35
|Макс. частота
|2200 МГц
|2300 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|6 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MC2
|PowerVR GE8320
|Частота GPU
|1100 МГц
|680 МГц
|FLOPS
|~278 Гфлопс
|~54.4 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A24 4G +233%
566
170
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A24 4G +74%
1818
1043
|CPU
|103750
|35357
|GPU
|84782
|13133
|Memory
|76824
|28597
|UX
|93483
|35628
|Total score
|360788
|113004
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|3, 4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|-
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|32, 64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|-
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 10.0 (С обновлением до Android 12)
|Оболочка UI
|One UI 5.1
|One UI Core 4.1
|Размер системы из коробки
|26.7 ГБ
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|25 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (46% за 30 минут)
|Да (20% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:29 ч.
|3:03 ч.
|Веб-серфинг
|15:31 ч.
|16:07 ч.
|Просмотр видео
|16:27 ч.
|12:14 ч.
|Игры
|06:06 ч.
|06:09 ч.
|Режим ожидания
|155 ч.
|153 ч.
Смартфоны с лучшей автономностью (#14 и #21)
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|123°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 5 МП + 2 МП)
|4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/5"
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.2
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото Samsung Galaxy A12 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Тип сенсора
|-
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
96
Качество видео
Итоговая оценка камеры
90
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.3
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|-
|7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|-
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Апрель 2023 года
|Ноябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2023 года
|Декабрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.41 Вт/кг
|0.67 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.3 Вт/кг
|1.38 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Нет
|-
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A24 4G более удачной покупкой.
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