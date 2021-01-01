Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy A3 (2017) vs Galaxy A11 – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy A3 (2017) против Galaxy A11

Самсунг Галакси А3 (2017)
VS
Самсунг Галакси А11
Samsung Galaxy A3 (2017)
Samsung Galaxy A11

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 января 2017 года Samsung Galaxy A3 (2017) с экраном 4.7" и чипом Exynos 7 Octa 7870, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A11, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 450 и вышел на 39 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A3 (2017)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • На 15% выше максимальная яркость экрана (510 против 442 нит)
  • На 16% выше плотность пикселей (312 vs 268 PPI)
  • Super AMOLED экран (против TFT LCD у конкурента)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 10.1 мм уже
  • Весит на 39 граммов меньше
Причины выбрать Samsung Galaxy A11
  • На 1.7" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1650 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 2350 мАч
  • Тонкие рамки – на 13.44% выше полезная площадь экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Более новая ОС: Android 11 против 8
  • Смартфон на 3 года и 3 месяца новее
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A3 (2017)
vs
Galaxy A11

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED TFT LCD
Размер 4.7 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 16:9 19.5:9
Плотность пикселей 312 точек на дюйм 268 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 68.16% 81.6%
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) 250 Гц -
Время отклика 7.5 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy A3 (2017) +15%
510 нит
Galaxy A11
442 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 135.4 мм 161.4 мм
Ширина 66.2 мм 76.3 мм
Толщина 7.9 мм 8 мм
Вес 138 граммов 177 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой, Розовый Черный, Красный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A3 (2017)
68.16%
Galaxy A11 +20%
81.6%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А3 (2017) и Самсунг Галакси А11 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7870 Qualcomm Snapdragon 450
Макс. частота 1600 МГц 1800 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (8)
Архитектура - 8 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53 - 8 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-T830 MP1 Adreno 506
Частота GPU 600 МГц 720 МГц
FLOPS ~23 Гфлопс ~124 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy A3 (2017)
44995
Galaxy A11 +62%
72774
AnTuTu Benchmark 8
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0.1 (С обновлением до Android 8.0) Android 10.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI Experience UI One UI 2.0
Размер системы из коробки 6.2 ГБ 10.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 2350 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки - 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A3 (2017)
15:35 ч.
Galaxy A11
н/д
Время просмотра видео
Galaxy A3 (2017)
16:35 ч.
Galaxy A11
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy A3 (2017)
18:54 ч.
Galaxy A11
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A3 (2017) vs Samsung Galaxy A11
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Угол широкоугольного объектива - 115°
Количество объективов 1 (13 МП) 3 (13 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX258 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/1.9 f/2.0
Фокусное расстояние 24 мм -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 6 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A3 (2017)
82.6 дБ
Galaxy A11
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Январь 2017 года Март 2020 года
Дата начала продаж Январь 2017 года Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.349 Вт/кг 0.52 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.38 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A11 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
11 (73.3%)
4 (26.7%)
Всего проголосовало: 15

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy A3 (2017) и Samsung Galaxy A30
2. Samsung Galaxy A3 (2017) и Samsung Galaxy A30s
3. Samsung Galaxy A11 и Samsung Galaxy A31
4. Samsung Galaxy A11 и Samsung Galaxy A30s
5. Samsung Galaxy A11 и Samsung Galaxy M31
6. Samsung Galaxy A11 и Samsung Galaxy A10s
7. Samsung Galaxy A11 и Samsung Galaxy A01

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях