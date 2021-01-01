Samsung Galaxy A30 против Huawei Honor 8 Lite
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2019 года Samsung Galaxy A30 с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 7904, против 5.2-дюймового Huawei Honor 8 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 655 и вышел на 24 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A30
- На 1.2" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3000 мАч
- Тонкие рамки – на 15.25% выше полезная площадь экрана
- Современный порт USB Type-C
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
- Более новая ОС: Android 11 против 8
- Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Смартфон на 2 года новее
- Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Huawei Honor 8 Lite
- Весит на 18 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
65
54
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
37
24
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
68
50
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
52
38
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
74
49
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
57
41
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.4 дюймов
|5.2 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|16:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|424 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.9%
|69.65%
|Особенности
|- Always-On Display
|-
Дизайн и корпус
|Высота
|158.5 мм
|147.2 мм
|Ширина
|74.7 мм
|72.9 мм
|Толщина
|7.7 мм
|7.6 мм
|Вес
|165 граммов
|147 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый
|Синий, Черный, Белый, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 7904
|HiSilicon Kirin 655
|Макс. частота
|1800 МГц
|2100 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A73
|- 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.12 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|14 нанометров
|16 нанометров
|Графика
|Mali-G71 MP2
|Mali-T830 MP2
|Частота GPU
|850 МГц
|900 МГц
|FLOPS
|~65 Гфлопс
|~40 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|2133 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|16, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 128 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 4.4 (одноядерный)
Galaxy A30 +62%
1318
814
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Galaxy A30 +28%
4103
3197
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy A30 +88%
106994
56892
AnTuTu Benchmark 8
124606
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
|Android 7.0 (С обновлением до Android 8.0)
|Оболочка UI
|One UI 3.1
|EMUI 9
|Размер системы из коробки
|11.2 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут)
|Нет
|Время полной зарядки
|1:50 ч.
|2:00 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:37 ч.
Время просмотра видео
14:33 ч.
Время разговора (3G)
24:46 ч.
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (480p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|-
|Количество объективов
|2 (16 МП + 5 МП)
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
|-
|Особенности
|- Режим "Pro"
|-
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|27 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|-
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.06"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|720p при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.1
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|10
|4
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Февраль 2017 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Апрель 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.25 Вт/кг
|0.36 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.17 Вт/кг
|0.93 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A30 более удачной покупкой.
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