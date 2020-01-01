Samsung Galaxy A30 против Huawei Honor 9X Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2019 года Samsung Galaxy A30 с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 7904, против 6.59-дюймового Huawei Honor 9X Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 810 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A30
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Весит на 41 грамм меньше
Причины выбрать Huawei Honor 9X Pro
- Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Имеет в 2.7 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 3 ГБ
- На 13% лучшая автономность (104 vs 92 часов)
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Более энергоэффективный CPU
- Возможность записи 4K-видео
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
67
64
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
32
62
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
71
75
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
57
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
76
66
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
61
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy A30 и Huawei Honor 9X Pro
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.4 дюймов
|6.59 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|391 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.9%
|84.7%
|Особенности
|- Always-On Display
|-
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|158.5 мм
|163.1 мм
|Ширина
|74.7 мм
|77.2 мм
|Толщина
|7.7 мм
|8.8 мм
|Вес
|165 граммов
|206 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый
|Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в кнопке
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 7904
|HiSilicon Kirin 810
|Архитектура
|2 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
|2 ядра по 2.27 ГГц (Cortex-A76), 6 ядра по 1.88 ГГц (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|2270 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G71 MP2
|Mali-G52 MP6
|GPU-ядер
|2
|6
|Частота GPU
|850 МГц
|820 МГц
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|32 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
601
Geekbench 5 (многоядерный)
1910
AnTuTu Benchmark 8
120358
Honor 9X Pro +161%
313972
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|One UI 2.0
|EMUI 10
|Размер системы из коробки
|11.2 ГБ
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:50 ч.
|2:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут)
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:37 ч.
Honor 9X Pro +25%
14:23 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A30 +6%
14:33 ч.
13:48 ч.
Время разговора (3G)
24:46 ч.
Honor 9X Pro +35%
33:12 ч.
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|120°
|Количество объективов
|2 (16 МП + 5 MP)
|3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|1 микрон
|-
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/3.06"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|10
|12
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Голос
66.6 дБ
Музыка
66.8 дБ
Звонок
69.4 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Июль 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.25 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.17 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 9X Pro более удачной покупкой.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1
Сравнения с конкурентами
- Galaxy A30 против Redmi Note 7
- Galaxy A30 против Redmi Note 8 Pro
- Galaxy A30 против Galaxy A20
- Galaxy A30 против Galaxy A40
- Galaxy A30 против Redmi Note 8
- Honor 9X Pro против Mi 9T Pro
- Honor 9X Pro против Redmi Note 8 Pro
- Honor 9X Pro против Honor 20
- Honor 9X Pro против Nova 5T
- Honor 9X Pro против Honor 9 Lite