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Samsung Galaxy A30 против Huawei P Smart 2021

Самсунг Галакси А30
VS
Хуавей П Смарт 2021
Samsung Galaxy A30
Huawei P Smart 2021

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2019 года Samsung Galaxy A30 с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 7904, против 6.67-дюймового Huawei P Smart 2021, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710A и вышел на 19 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A30
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • На 25% выше максимальная яркость экрана (547 против 439 нит)
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Super AMOLED экран (против TFT LCD у конкурента)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 41 грамм меньше
Причины выбрать Huawei P Smart 2021
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • На 29% лучшая автономность (119 vs 92 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Показывает на 34% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A30
vs
P Smart 2021

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED TFT LCD
Размер 6.4 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 84.3%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.4%
Время отклика - 30.8 мс
Контрастность - 1034:1
Максимальная яркость
Galaxy A30 +25%
547 нит
P Smart 2021
439 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 158.5 мм 165.7 мм
Ширина 74.7 мм 76.9 мм
Толщина 7.7 мм 9.3 мм
Вес 165 граммов 206 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Ярко-зеленый, Полночный черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A30 +1%
84.9%
P Smart 2021
84.3%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А30 и Хуавей П Смарт 2021 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7904 HiSilicon Kirin 710A
Макс. частота 1800 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-G71 MP2 Mali-G51
Частота GPU 850 МГц 1000 МГц
FLOPS ~65 Гфлопс ~83.2 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy A30
107739
P Smart 2021 +24%
133225
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A30
124855
P Smart 2021 +34%
167029
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 11) Android 10
Оболочка UI One UI 3.1 EMUI 10.1
Размер системы из коробки 11.2 ГБ 19 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут) Да (42% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:50 ч. 1:42 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A30
11:37 ч.
P Smart 2021 +33%
15:12 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A30
14:33 ч.
P Smart 2021 +6%
15:19 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A30
24:46 ч.
P Smart 2021 +68%
41:13 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A30 vs Huawei P Smart 2021
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 2 (16 МП + 5 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Режим "Pro" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 10 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A30
68.4 дБ
P Smart 2021 +33%
91 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Март 2019 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.25 Вт/кг 0.85 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.17 Вт/кг 1.15 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P Smart 2021 более удачной покупкой.

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