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Samsung Galaxy A30 против Oppo Find X3 Lite

Самсунг Галакси А30
VS
Оппо Find X3 Lite
Samsung Galaxy A30
Oppo Find X3 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2019 года Samsung Galaxy A30 с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 7904, против 6.43-дюймового Oppo Find X3 Lite, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 25 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A30
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
Причины выбрать Oppo Find X3 Lite
  • Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Смартфон на 2 года и 1 месяц новее
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4300 против 4000 мАч
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 765G
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A30
vs
Find X3 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 6.4 дюймов 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 410 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет -
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 85.1%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 100%
ШИМ (PWM) - 367 Гц
Время отклика - 3 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy A30
540 нит
Find X3 Lite +5%
567 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 158.5 мм 159.1 мм
Ширина 74.7 мм 73.4 мм
Толщина 7.7 мм 7.9 мм
Вес 165 граммов 172 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Синий, Черный, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A30
84.9%
Find X3 Lite
85.1%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А30 и Оппо Find X3 Lite в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7904 Qualcomm Snapdragon 765G
Макс. частота 1800 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 1 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A73		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
Размер транзистора 14 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G71 MP2 Adreno 620
Частота GPU 850 МГц 750 МГц
FLOPS ~65 Гфлопс ~582 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy A30
108699
Find X3 Lite
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A30
126446
Find X3 Lite +160%
328593
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 11) Android 11
Оболочка UI One UI 3.1 ColorOS 11.1
Размер системы из коробки 11.2 ГБ 18.7 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4300 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут) Да (50% за 15 минут)
Время полной зарядки 1:50 ч. 0:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A30
11:37 ч.
Find X3 Lite
н/д
Время просмотра видео
Galaxy A30
14:33 ч.
Find X3 Lite
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy A30
24:46 ч.
Find X3 Lite
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A30 vs Oppo Find X3 Lite
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 4616 x 3464 9248 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 123° 119°
Количество объективов 2 (16 МП + 5 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Режим "Pro" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Oppo Find X3 Lite от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм 24 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 10 24
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A30
68.4 дБ
Find X3 Lite +32%
90.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года Март 2021 года
Дата начала продаж Март 2019 года Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.25 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.17 Вт/кг 1.27 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания на 65 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Find X3 Lite более удачной покупкой.

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