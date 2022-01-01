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Samsung Galaxy A30 против A13 5G

Самсунг Галакси А30
VS
Самсунг Галакси А13 5G
Samsung Galaxy A30
Samsung Galaxy A13 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2019 года Samsung Galaxy A30 с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 7904, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A13 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 700 5G и вышел на 34 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A30
  • На 49% выше плотность пикселей (403 vs 270 PPI)
  • На 9% выше максимальная яркость экрана (543 против 497 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Super AMOLED экран (против PLS TFT у конкурента)
  • Весит на 30 граммов меньше
Причины выбрать Samsung Galaxy A13 5G
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Показывает на 65% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Смартфон на 2 года и 10 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 700 5G

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A30
vs
Galaxy A13 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED PLS TFT
Размер 6.4 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 81.1%
Особенности - Always-On Display -
Максимальная яркость
Galaxy A30 +9%
543 нит
Galaxy A13 5G
497 нит

Дизайн и корпус

Высота 158.5 мм 164.5 мм
Ширина 74.7 мм 75.5 мм
Толщина 7.7 мм 8.8 мм
Вес 165 граммов 195 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A30 +5%
84.9%
Galaxy A13 5G
81.1%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А30 и Самсунг Галакси А13 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7904 MediaTek Dimensity 700 5G
Макс. частота 1800 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A73		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 14 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G71 MP2 Mali-G57 MC2
Частота GPU 850 МГц 950 МГц
FLOPS ~65 Гфлопс ~243 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 -
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A30
148897
Galaxy A13 5G +65%
245455
CPU 50057 -
GPU 23292 -
Memory 28923 -
UX 47973 -
Total score 148897 245455
3DMark Wild Life Performance
Stability 97% -
Graphics test 2 FPS -
Graphics score 404 -
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 11) Android 11
Оболочка UI One UI 3.1 One UI Core 3.1
Размер системы из коробки 11.2 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 1:50 ч. -

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A30
11:37 ч.
Galaxy A13 5G
н/д
Время просмотра видео
Galaxy A30
14:33 ч.
Galaxy A13 5G
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy A30
24:46 ч.
Galaxy A13 5G
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A30 vs Samsung Galaxy A13 5G
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 2 (16 МП + 5 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
-
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Режим "Pro" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 2560 x 1960
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 10 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A30
68.4 дБ
Galaxy A13 5G
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2019 года Декабрь 2021 года
Дата начала продаж Март 2019 года Декабрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.25 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.17 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A13 5G более удачной покупкой.

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