Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2019 года Samsung Galaxy A30 с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 7904, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy A23 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 695 и вышел на 42 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.