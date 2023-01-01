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Samsung Galaxy A30 против A23 5G

Самсунг Галакси А30
VS
Самсунг Галакси А23 5G
Samsung Galaxy A30
Samsung Galaxy A23 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2019 года Samsung Galaxy A30 с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 7904, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy A23 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 695 и вышел на 42 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A30
  • Super AMOLED экран (против PLS TFT у конкурента)
  • Весит на 32 грамма меньше
Причины выбрать Samsung Galaxy A23 5G
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Показывает на 73% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 45% лучшая автономность (38:04 vs 26:17 часов)
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стабилизация изображения
  • Смартфон на 3 года и 6 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 13 против 11
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 695

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A30
vs
Galaxy A23 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED PLS TFT
Размер 6.4 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2408 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 400 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 616 нит 450 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 82.5%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.9%
Время отклика - 22 мс
Контрастность - 1442:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A30 +7%
544 нит
Galaxy A23 5G
507 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 158.5 мм 165.4 мм
Ширина 74.7 мм 76.9 мм
Толщина 7.7 мм 8.4 мм
Вес 165 граммов 197 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Черный, Белый, Персиковый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A30 +3%
84.9%
Galaxy A23 5G
82.5%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А30 и Самсунг Галакси А23 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7904 Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 1800 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A73		 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
Размер транзистора 14 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G71 MP2 Adreno 619
Частота GPU 850 МГц 840 МГц
FLOPS ~65 Гфлопс ~536 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A30
174927
Galaxy A23 5G +73%
302458
CPU 55088 93053
GPU 28006 70312
Memory 36707 54302
UX 56023 95521
Total score 174927 302458
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A30
404
Galaxy A23 5G +197%
1198
Stability 97% 99%
Graphics test 2 FPS 7 FPS
Graphics score 404 1198
PCMark 3.0 score - 9944
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 11) Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI One UI 3.1 One UI 5.0
Размер системы из коробки 11.2 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут) Да (58% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:50 ч. 1:08 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:50 ч. 13:53 ч.
Просмотр видео 11:37 ч. 14:37 ч.
Игры 05:35 ч. 05:40 ч.
Режим ожидания 86 ч. 134 ч.
Общая автономность
Galaxy A30
26:17 ч.
Galaxy A23 5G +45%
38:04 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A30 vs Samsung Galaxy A23 5G
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 123°
Количество объективов 2 (16 МП + 5 МП) 4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore 5035 (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Режим "Pro" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 10 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A30
68.4 дБ
Galaxy A23 5G +26%
85.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года Август 2022 года
Дата начала продаж Март 2019 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.25 Вт/кг 1.49 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.17 Вт/кг 1.25 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB Tye-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A23 5G более удачной покупкой.

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