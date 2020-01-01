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Samsung Galaxy A30s против Huawei Honor 30 Lite

Самсунг Галакси А30s
Samsung Galaxy A30s
VS
Хуавей Хонор 30 Лайт
Huawei Honor 30 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 августа 2019 года Samsung Galaxy A30s с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 7904, против 6.5-дюймового Huawei Honor 30 Lite, который имеет процессор MediaTek Dimensity 800 5G и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A30s
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Весит на 23 грамма меньше
Причины выбрать Huawei Honor 30 Lite
  • Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 51% выше плотность пикселей (405 vs 268 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Более энергоэффективный CPU
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 17% выше максимальная яркость экрана (500 против 427 нит)
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy A30s и Huawei Honor 30 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 268 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.2% 84.7%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy A30s
427 нит
Honor 30 Lite +17%
500 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 158.5 мм 160 мм
Ширина 74.7 мм 75.3 мм
Толщина 7.8 мм 8.3 мм
Вес 169 граммов 192 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Фиолетовый Зеленый, Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A30s +1%
85.2%
Honor 30 Lite
84.7%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А30s и Хуавей Хонор 30 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7904 MediaTek Dimensity 800 5G
Архитектура 2 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 2 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8 8
Частота 1770 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G71 MP2 Mali-G57 MC4
GPU-ядер 2 4
Частота GPU 770 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1933 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.0
Карта памяти MicroSD Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A30s
265
Honor 30 Lite +108%
551
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A30s
975
Honor 30 Lite +125%
2196
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A30s
124029
Honor 30 Lite +160%
322589

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10
Оболочка UI One UI 2.0 Magic UI 3.1
Размер системы из коробки 10.9 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:45 ч. 1:40 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут) Да (50% за 40 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A30s vs Huawei Honor 30 Lite
Основная камера
Матрица 25 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 5288 x 3968 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 3 (25 МП + 8 MP + 5 MP) 3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 25 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Samsung S5K2X5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 10 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Август 2019 года Июль 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.05 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.54 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руковоство пользователя
- Чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 30 Lite более удачной покупкой.

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