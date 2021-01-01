Samsung Galaxy A30s против Oppo A53
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 августа 2019 года Samsung Galaxy A30s с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 7904, против 6.5-дюймового Oppo A53, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 460 и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A30s
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Запись замедленной съемки в 120 FPS
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Весит на 17 граммов меньше
Причины выбрать Oppo A53
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Показывает на 21% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Стерео динамики
- Смартфон на 1 год новее
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 460
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
59
65
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
31
38
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
86
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
58
51
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
75
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
57
60
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.4 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1560 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|20:9
|Плотность пикселей
|268 точек на дюйм
|269 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|85.2%
|89.2%
|Цветовой охват sRGB
|98%
|-
|ШИМ (PWM)
|240 Гц
|-
|Время отклика
|4 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|158.5 мм
|163.9 мм
|Ширина
|74.7 мм
|75.1 мм
|Толщина
|7.8 мм
|8.4 мм
|Вес
|169 граммов
|186 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Фиолетовый
|Черный, Голубой, Мятный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 7904
|Qualcomm Snapdragon 460
|Макс. частота
|1770 МГц
|1800 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A73
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 240 Silver
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 240 Gold
|Размер транзистора
|14 нанометров
|11 нанометров
|Графика
|Mali-G71 MP2
|Adreno 610
|Частота GPU
|770 МГц
|600 МГц
|FLOPS
|~65 Гфлопс
|~273 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1933 МГц
|1804 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A30s +6%
267
252
Geekbench 5 (многоядерный)
973
Oppo A53 +30%
1264
AnTuTu Benchmark 8
123007
Oppo A53 +21%
148651
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 10
|Оболочка UI
|One UI 2.0
|ColorOS 7.2
|Размер системы из коробки
|10.9 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут)
|Да (50% за 50 минут)
|Время полной зарядки
|1:45 ч.
|1:55 ч.
Камеры
|Матрица
|25 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|5288 x 3968
|4368 x 2912
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|-
|Количество объективов
|3 (25 МП + 8 МП + 5 МП)
|3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 25 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Samsung S5K2X5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|-
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|3872 x 2592
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|1 микрон
|-
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|1/3.06"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|10
|13
|Поддержка 5G
|-
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Август 2019 года
|Август 2020 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2019 года
|Август 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.05 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.54 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, автономность и корпус - выбирайте Oppo A53, а если программное обеспечение и камера – то Samsung Galaxy A30s.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1