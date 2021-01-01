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Samsung Galaxy A30s против A3 (2017)

Самсунг Галакси А30s
VS
Самсунг Галакси А3 (2017)
Samsung Galaxy A30s
Samsung Galaxy A3 (2017)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 августа 2019 года Samsung Galaxy A30s с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 7904, против 4.7-дюймового Samsung Galaxy A3 (2017), который имеет процессор Exynos 7 Octa 7870 и вышел на 32 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A30s
  • На 1.7" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1650 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 2350 мАч
  • Тонкие рамки – на 17.04% выше полезная площадь экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Более новая ОС: Android 11 против 8
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1933 МГц
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Смартфон на 2 года и 8 месяцев новее
Причины выбрать Samsung Galaxy A3 (2017)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 16% выше плотность пикселей (312 vs 268 PPI)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 8.5 мм уже
  • Весит на 31 грамм меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A30s
vs
Galaxy A3 (2017)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.4 дюймов 4.7 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 16:9
Плотность пикселей 268 точек на дюйм 312 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 85.2% 68.16%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98% -
ШИМ (PWM) 240 Гц 250 Гц
Время отклика 4 мс 7.5 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy A30s
486 нит
Galaxy A3 (2017) +5%
510 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 158.5 мм 135.4 мм
Ширина 74.7 мм 66.2 мм
Толщина 7.8 мм 7.9 мм
Вес 169 граммов 138 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Фиолетовый Синий, Черный, Золотой, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A30s +25%
85.2%
Galaxy A3 (2017)
68.16%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А30s и Самсунг Галакси А3 (2017) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7904 Samsung Exynos 7 Octa 7870
Макс. частота 1770 МГц 1600 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (8)
Архитектура - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A73		 - 8 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-G71 MP2 Mali-T830 MP1
Частота GPU 770 МГц 600 МГц
FLOPS ~65 Гфлопс ~23 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1933 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy A30s +137%
106567
Galaxy A3 (2017)
44995
AnTuTu Benchmark 8
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Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 11) Android 6.0.1 (С обновлением до Android 8.0)
Оболочка UI One UI 3.1 Experience UI
Размер системы из коробки 10.9 ГБ 6.2 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 2350 мАч
Мощность зарядки 15 Вт -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 1:45 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A30s
н/д
Galaxy A3 (2017)
15:35 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A30s
н/д
Galaxy A3 (2017)
16:35 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A30s
н/д
Galaxy A3 (2017)
18:54 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A30s vs Samsung Galaxy A3 (2017)
Основная камера
Матрица 25 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 5288 x 3968 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 3 (25 МП + 8 МП + 5 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 25 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Samsung S5K2X5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX258 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/1.9
Фокусное расстояние 26 мм 24 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 10 6
Поддержка 5G - Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A30s +4%
86.2 дБ
Galaxy A3 (2017)
82.6 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Август 2019 года Январь 2017 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года Январь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.05 Вт/кг 0.349 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.54 Вт/кг 1.38 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A30s более удачной покупкой.

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