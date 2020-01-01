Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy A31 vs Honor 9X Pro – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy A31 против Huawei Honor 9X Pro

Самсунг Галакси А31
Samsung Galaxy A31
VS
Хуавей Хонор 9Х Про
Huawei Honor 9X Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 марта 2020 года Samsung Galaxy A31 с экраном 6.4" и чипом Mediatek Helio P65, против 6.59-дюймового Huawei Honor 9X Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 810 и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A31
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • На 19% лучшая автономность (124 vs 104 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • На 24% выше максимальная яркость экрана (642 против 517 нит)
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Смартфон на 8 месяцев новее
  • Весит на 21 грамм меньше
Причины выбрать Huawei Honor 9X Pro
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • На 71% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (601 и 351 баллов)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy A31 и Huawei Honor 9X Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 6.59 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 391 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 84.7%
Особенности - Always-On Display -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy A31 +24%
642 нит
Honor 9X Pro
517 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 159.3 мм 163.1 мм
Ширина 73.1 мм 77.2 мм
Толщина 8.6 мм 8.8 мм
Вес 185 граммов 206 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Красный Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A31
84.9%
Honor 9X Pro
84.7%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А31 и Хуавей Хонор 9Х Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio P65 HiSilicon Kirin 810
Архитектура 2 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A75), 6 ядер по 1.7 ГГц (Cortex-A55) 2 ядра по 2.27 ГГц (Cortex-A76), 6 ядра по 1.88 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2270 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G52 MC2 Mali-G52 MP6
GPU-ядер 2 6
Частота GPU - 820 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A31
351
Honor 9X Pro +71%
601
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A31
1282
Honor 9X Pro +49%
1910
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A31
155666
Honor 9X Pro +102%
313972

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.1 EMUI 10
Размер системы из коробки 27 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:25 ч. 2:25 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 60 минут) Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A31 +16%
16:54 ч.
Honor 9X Pro
14:23 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A31 +48%
20:01 ч.
Honor 9X Pro
13:48 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A31 +7%
35:56 ч.
Honor 9X Pro
33:12 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A31 vs Huawei Honor 9X Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 5 MP + 5 MP) 3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5963 x 3354 4608 x 3456
Апертура f/2.2 f/2.2
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 12 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2020 года Июль 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.49 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.68 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Наушники		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, батарея, коммуникации, корпус и звук - выбирайте Samsung Galaxy A31, а если производительность – то Huawei Honor 9X Pro.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
2 (66.7%)
1 (33.3%)
Всего проголосовало: 3

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях