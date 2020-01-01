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Samsung Galaxy A31 против Huawei Mate 20 Lite

Самсунг Галакси А31
Samsung Galaxy A31
VS
Хуавей Мейт 20 Лайт
Huawei Mate 20 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 марта 2020 года Samsung Galaxy A31 с экраном 6.4" и чипом Mediatek Helio P65, против 6.3-дюймового Huawei Mate 20 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 19 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A31
  • Комплектуется на 1250 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3750 мАч
  • На 28% лучшая автономность (124 vs 97 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 39% выше максимальная яркость экрана (642 против 461 нит)
  • Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Huawei Mate 20 Lite
  • Стабилизация изображения
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy A31 и Huawei Mate 20 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 82%
Особенности - Always-On Display -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy A31 +39%
642 нит
Mate 20 Lite
461 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 159.3 мм 158.3 мм
Ширина 73.1 мм 75.3 мм
Толщина 8.6 мм 7.6 мм
Вес 185 граммов 172 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Красный Синий, Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A31 +4%
84.9%
Mate 20 Lite
82%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А31 и Хуавей Мейт 20 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio P65 HiSilicon Kirin 710
Архитектура 2 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A75), 6 ядер по 1.7 ГГц (Cortex-A55) 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MC2 Mali-G51 MP4
GPU-ядер 2 4
Частота GPU - 1000 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A31 +4%
351
Mate 20 Lite
339
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A31
1282
Mate 20 Lite +2%
1305
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A31
155666
Mate 20 Lite +7%
166766

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.1 EMUI 10
Размер системы из коробки 27 ГБ 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3750 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:25 ч. 1:40 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 60 минут) Да, SuperCharge (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A31 +24%
16:54 ч.
Mate 20 Lite
13:36 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A31 +60%
20:01 ч.
Mate 20 Lite
12:48 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A31 +47%
35:56 ч.
Mate 20 Lite
24:12 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A31 vs Huawei Mate 20 Lite
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 5160 x 3872
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 5 MP + 5 MP) 2 (20 МП + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 5963 x 3354 5632 x 4224
Апертура f/2.2 f/2
Фокусное расстояние - 26 мм
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 12 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Голос
Galaxy A31
н/д
Mate 20 Lite
67 дБ
Музыка
Galaxy A31
н/д
Mate 20 Lite
70 дБ
Звонок
Galaxy A31
н/д
Mate 20 Lite
84 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2020 года Август 2018 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года Сентябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.49 Вт/кг 0.46 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.68 Вт/кг 1.13 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Наушники		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Защитный чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A31 более удачной покупкой.

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