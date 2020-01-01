Samsung Galaxy A31 против Huawei P30 Lite
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 марта 2020 года Samsung Galaxy A31 с экраном 6.4" и чипом Mediatek Helio P65, против 6.15-дюймового Huawei P30 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A31
- Комплектуется на 1660 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3340 мАч
- На 32% лучшая автономность (124 vs 94 часов)
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- На 28% выше максимальная яркость экрана (642 против 501 нит)
- Смартфон на 1 год новее
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- На 11% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (351 и 315 баллов)
Причины выбрать Huawei P30 Lite
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Весит на 26 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
73
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
38
37
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
89
69
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
65
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
77
70
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
68
61
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy A31 и Huawei P30 Lite
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.4 дюймов
|6.15 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2312 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.2:9
|Плотность пикселей
|411 точек на дюйм
|415 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.9%
|84.2%
|Особенности
|- Always-On Display
|-
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|159.3 мм
|152.9 мм
|Ширина
|73.1 мм
|72.7 мм
|Толщина
|8.6 мм
|7.43 мм
|Вес
|185 граммов
|159 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый, Красный
|Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Mediatek Helio P65
|HiSilicon Kirin 710
|Архитектура
|2 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A75), 6 ядер по 1.7 ГГц (Cortex-A55)
|4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2200 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MC2
|Mali-G51 MP4
|GPU-ядер
|2
|4
|Частота GPU
|-
|1000 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A31 +11%
351
315
Geekbench 5 (многоядерный)
1282
P30 Lite +2%
1309
AnTuTu Benchmark 8
155666
P30 Lite +2%
159173
ТОП-200 смартфонов в AnTuTu (#289 и #286)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|One UI 2.1
|EMUI 10.0
|Размер системы из коробки
|27 ГБ
|20 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|3340 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:25 ч.
|1:55 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 60 минут)
|Да, SuperCharge (63% за 60 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A31 +14%
16:54 ч.
14:45 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A31 +51%
20:01 ч.
13:23 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A31 +25%
35:56 ч.
28:50 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|5288 x 3968
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|120°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 MP + 5 MP + 5 MP)
|3 (24 МП + 8 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|5963 x 3354
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|-
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat
|12
|12
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Голос
72.3 дБ
Музыка
74 дБ
Звонок
83.8 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Март 2019 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2020 года
|Май 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.49 Вт/кг
|1.23 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.68 Вт/кг
|1.19 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Наушники
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A31 более удачной покупкой.
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13 (54.2%)
11 (45.8%)
Всего проголосовало: 24
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