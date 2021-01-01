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Samsung Galaxy A31 против Oppo Realme C3

Самсунг Галакси А31
VS
Оппо Реалми C3
Samsung Galaxy A31
Oppo Realme C3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 марта 2020 года Samsung Galaxy A31 с экраном 6.4" и чипом Mediatek Helio P65, против 6.5-дюймового Oppo Realme C3, который имеет процессор MediaTek Helio G70 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A31
  • На 52% выше плотность пикселей (411 vs 270 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • На 32% выше максимальная яркость экрана (626 против 474 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Oppo Realme C3
  • Показывает на 21% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A31
vs
Realme C3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 82.7%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.8% -
ШИМ (PWM) 238 Гц -
Время отклика 8 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy A31 +32%
626 нит
Realme C3
474 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 159.3 мм 164.4 мм
Ширина 73.1 мм 75 мм
Толщина 8.6 мм 8.9 мм
Вес 185 граммов 195 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Красный Синий, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A31 +3%
84.9%
Realme C3
82.7%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А31 и Оппо Реалми C3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio P65 MediaTek Helio G70
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Кэш L3 - 1 МБ
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Arm Mali-G52 2EEMC2 Mali-G52 2EEMC2
Частота GPU 820 МГц 820 МГц
FLOPS ~56.4 Гфлопс ~54.6 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 2, 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A31
344
Realme C3 +1%
347
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A31 +1%
1249
Realme C3
1239
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy A31
110528
Realme C3
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A31
143440
Realme C3 +21%
173754
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11) Android 10.0
Оболочка UI One UI 3.1 realme UI 1.0
Размер системы из коробки 27 ГБ 11.7 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 60 минут) Нет
Время полной зарядки 2:25 ч. 2:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A31
16:54 ч.
Realme C3
н/д
Время просмотра видео
Galaxy A31
20:01 ч.
Realme C3
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy A31
35:56 ч.
Realme C3
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A31 vs Oppo Realme C3
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 5 МП) 3 (12 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.8" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 5963 x 3354 2560 x 1960
Апертура f/2.2 f/2.4
Фокусное расстояние - 27 мм
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/5"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A31
78.5 дБ
Realme C3
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Март 2020 года Февраль 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года Февраль 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.49 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.68 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Наушники		 - Смартфон
- Кабель Micro USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A31 более удачной покупкой.

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