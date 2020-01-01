Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 марта 2020 года Samsung Galaxy A31 с экраном 6.4" и чипом Mediatek Helio P65, против 5.7-дюймового Samsung Galaxy A01, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 439 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.