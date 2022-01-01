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Samsung Galaxy A32 против Apple iPhone 11

Самсунг Галакси А32 4G
VS
Эпл Айфон 11
Samsung Galaxy A32
Apple iPhone 11

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2021 года Samsung Galaxy A32 с экраном 6.4" и чипом Mediatek Helio G80, против 6.1-дюймового Apple iPhone 11, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 18 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A32
  • Комплектуется на 1890 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3110 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Современный порт USB Type-C
  • На 27% выше максимальная яркость экрана (812 против 639 нит)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • На 26% выше плотность пикселей (411 vs 326 PPI)
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее
  • Тонкие рамки – на 5.6% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Apple iPhone 11
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает в 2.8 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Apple A13 Bionic
  • Стерео динамики
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A32
vs
iPhone 11

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.6% 79%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.8%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 24.8 мс
Контрастность - 999:1
Максимальная яркость
Galaxy A32 +27%
812 нит
iPhone 11
639 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 158.9 мм 150.9 мм
Ширина 73.6 мм 75.7 мм
Толщина 8.4 мм 8.3 мм
Вес 184 грамма 194 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Лавандовый Черный, Зеленый, Фиолетовый, Красный, Белый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A32 +7%
84.6%
iPhone 11
79%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А32 4G и Эпл Айфон 11 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio G80 Apple A13 Bionic
Макс. частота 2000 МГц 2650 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 6 (2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.66 ГГц: Lightning
Размер транзистора 12 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Apple A13 Bionic GPU
Частота GPU 950 МГц -
FLOPS ~54.6 Гфлопс ~736 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A32
348
iPhone 11 +281%
1325
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A32
1276
iPhone 11 +171%
3456
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A32
219816
iPhone 11 +184%
623499
CPU 65278 166601
GPU 56558 255111
Memory 36467 90801
UX 62688 116310
Total score 219816 623499
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A32
н/д
iPhone 11
7578
Stability - 72%
Graphics test - 45 FPS
Graphics score - 7578
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 iOS 13 (С обновлением до iOS 15.2)
Оболочка UI One UI 3.1 15.4
Размер системы из коробки 18.6 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3110 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (25% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:19 ч. 1:45 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:46 ч. 11:39 ч.
Просмотр видео 14:17 ч. 15:16 ч.
Игры 06:20 ч. 05:09 ч.
Режим ожидания 115 ч. 121 ч.
Общая автономность
Galaxy A32 +1%
35:02 ч.
iPhone 11
34:47 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A32 vs Apple iPhone 11
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 9216 x 6912 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 5 МП + 5 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 11 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 5380 x 3620 4032 x 3024
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние - 23 мм
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy A32
н/д
iPhone 11
129
Качество видео
Galaxy A32
н/д
iPhone 11
109
Итоговая оценка камеры
Galaxy A32
н/д
iPhone 11
119

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A32
н/д
iPhone 11
83.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Февраль 2021 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.45 Вт/кг 0.95 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.3 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Скрепка для извлечения SIM
- Руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 11 более удачной покупкой.

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