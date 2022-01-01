Samsung Galaxy A32 против Google Pixel 3
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2021 года Samsung Galaxy A32 с экраном 6.4" и чипом Mediatek Helio G80, против 5.5-дюймового Google Pixel 3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845 и вышел на 29 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A32
- Комплектуется на 2085 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 2915 мАч
- На 71% лучшая автономность (35:02 vs 20:31 часов)
- На 0.9" большая диагональ экрана
- На 91% выше максимальная яркость экрана (813 против 425 нит)
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Смартфон на 2 года и 5 месяцев новее
- Тонкие рамки – на 5.73% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Google Pixel 3
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Поддержка беспроводной зарядки Qi на 10 Вт
- Стабилизация изображения
- Возможность записи 4K-видео
- Показывает на 19% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Стерео динамики
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
78
64
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
32
42
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
80
59
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
59
55
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
73
74
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
62
57
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|OLED
|Размер
|6.4 дюймов
|5.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2160 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|18:9
|Плотность пикселей
|411 точек на дюйм
|439 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|84.6%
|78.87%
|Особенности
|- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.6%
|ШИМ (PWM)
|-
|245 Гц
|Время отклика
|-
|4.4 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|158.9 мм
|145.6 мм
|Ширина
|73.6 мм
|68.2 мм
|Толщина
|8.4 мм
|7.9 мм
|Вес
|184 грамма
|148 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Лавандовый
|Черный, Белый, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Mediatek Helio G80
|Qualcomm Snapdragon 845
|Макс. частота
|2000 МГц
|2500 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|- 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
|Кэш L3
|-
|2 МБ
|Размер транзистора
|12 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MP2
|Adreno 630
|Частота GPU
|950 МГц
|710 МГц
|FLOPS
|~54.6 Гфлопс
|~727 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6, 8 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
349
Pixel 3 +46%
509
Geekbench 5 (многоядерный)
1279
Pixel 3 +54%
1974
|CPU
|65278
|69211
|GPU
|56558
|90936
|Memory
|36467
|44657
|UX
|62688
|57727
|Total score
|220127
|261667
|Stability
|-
|93%
|Graphics test
|-
|9 FPS
|Graphics score
|-
|1642
|PCMark 3.0 score
|-
|8914
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11 (С обновлением до Android 12)
|Android 9.0 (С обновлением до Android 12)
|Оболочка UI
|One UI 4.1
|Stock Android
|Размер системы из коробки
|18.6 ГБ
|12 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|2915 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да, Qi (10 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (25% за 30 минут)
|Да, Quick Charge 4 (50% за 40 минут)
|Время полной зарядки
|2:19 ч.
|2:00 ч.
|Веб-серфинг
|12:46 ч.
|06:22 ч.
|Просмотр видео
|14:17 ч.
|09:07 ч.
|Игры
|06:20 ч.
|03:04 ч.
|Режим ожидания
|115 ч.
|76 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|12.2 мегапикселей
|Разрешение фото
|9216 x 6912
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|-
|Количество объективов
|4 (64 МП + 8 МП + 5 МП + 5 МП)
|1 (12.2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|- 12.2 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|-
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Google Pixel 3 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|5380 x 3620
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.2
|f/1.8
|Фокусное расстояние
|-
|28 мм
|Размер пикселя
|-
|1.4 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3.2"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
103
Качество видео
98
Итоговая оценка камеры
101
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|12
|16
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2021 года
|Октябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2021 года
|Ноябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.45 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.3 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A32 более удачной покупкой.
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