Samsung Galaxy A32 против Google Pixel 4
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2021 года Samsung Galaxy A32 с экраном 6.4" и чипом Mediatek Helio G80, против 5.7-дюймового Google Pixel 4, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 и вышел на 17 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A32
- Комплектуется на 2200 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 2800 мАч
- На 88% лучшая автономность (35:02 vs 18:36 часов)
- На 0.7" большая диагональ экрана
- На 93% выше максимальная яркость экрана (813 против 422 нит)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Google Pixel 4
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Поддержка беспроводной зарядки на 11 Вт
- Стабилизация изображения
- Возможность записи 4K-видео
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 855
- Стерео динамики
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
78
73
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
32
59
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
80
58
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
59
64
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
73
83
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
62
66
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|POLED
|Размер
|6.4 дюймов
|5.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2280 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19:9
|Плотность пикселей
|411 точек на дюйм
|444 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|84.6%
|79.8%
|Особенности
|- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|-
|95.5%
|ШИМ (PWM)
|-
|367 Гц
|Время отклика
|-
|2.4 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|158.9 мм
|147.1 мм
|Ширина
|73.6 мм
|68.8 мм
|Толщина
|8.4 мм
|8.2 мм
|Вес
|184 грамма
|162 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Лавандовый
|Черный, Белый, Оранжевый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Mediatek Helio G80
|Qualcomm Snapdragon 855
|Макс. частота
|2000 МГц
|2840 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
|Кэш L3
|-
|2 МБ
|Размер транзистора
|12 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MP2
|Adreno 640
|Частота GPU
|950 МГц
|585 МГц
|FLOPS
|~54.6 Гфлопс
|~899 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6, 8 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 3.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
349
Pixel 4 +79%
624
Geekbench 5 (многоядерный)
1279
Pixel 4 +91%
2443
|CPU
|65278
|129834
|GPU
|56558
|182353
|Memory
|36467
|67946
|UX
|62688
|107998
|Total score
|220127
|487267
|Stability
|-
|79%
|Graphics test
|-
|18 FPS
|Graphics score
|-
|3040
|PCMark 3.0 score
|-
|10769
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11 (С обновлением до Android 12)
|Android 10 (С обновлением до Android 12)
|Оболочка UI
|One UI 4.1
|-
|Размер системы из коробки
|18.6 ГБ
|9.55 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|2800 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (11 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (25% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:19 ч.
|1:20 ч.
|Веб-серфинг
|12:46 ч.
|06:04 ч.
|Просмотр видео
|14:17 ч.
|08:41 ч.
|Игры
|06:20 ч.
|03:09 ч.
|Режим ожидания
|115 ч.
|62 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|12.2 мегапикселей
|Разрешение фото
|9216 x 6912
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|119°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 8 МП + 5 МП + 5 МП)
|2 (12.2 МП + 16 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 16 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 45 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|-
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Google Pixel 4 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|5380 x 3620
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|-
|22 мм
|Размер пикселя
|-
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
117
Качество видео
101
Итоговая оценка камеры
112
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|12
|18
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2021 года
|Октябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2021 года
|Ноябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.45 Вт/кг
|1.19 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.3 Вт/кг
|1.39 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C (18 Вт)
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с USB Type-A на Type-C
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера, коммуникации, корпус и звук - выбирайте Google Pixel 4, а если дисплей, программное обеспечение и автономность – то Samsung Galaxy A32.
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