Samsung Galaxy A32 4G против Huawei Honor 10
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2021 года Samsung Galaxy A32 4G с экраном 6.4" и чипом Mediatek Helio G80, против 5.84-дюймового Huawei Honor 10, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 35 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A32 4G
- Комплектуется на 1600 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3400 мАч
- На 61% лучшая автономность (119 vs 74 часов)
- На 0.56" большая диагональ экрана
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- На 62% выше максимальная яркость экрана (813 против 502 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Смартфон на 2 года и 11 месяцев новее
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Более новая ОС: Android 11 против 10
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Huawei Honor 10
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Возможность записи 4K-видео
- Показывает на 10% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Стерео динамики
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
- Более энергоэффективный CPU – Kirin 970
- Весит на 31 грамм меньше
- Наличие инфракрасного порта
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
59
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
46
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
61
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
53
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
71
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
57
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.4 дюймов
|5.84 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2280 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.9:9
|Плотность пикселей
|411 точек на дюйм
|432 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|84.6%
|79.9%
|Особенности
|- Always-On Display
|-
|ШИМ (PWM)
|-
|Не обнаружено
|Контрастность
|-
|1423:1
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|158.9 мм
|149.6 мм
|Ширина
|73.6 мм
|71.2 мм
|Толщина
|8.4 мм
|7.7 мм
|Вес
|184 грамма
|153 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Лавандовый
|Синий, Черный, Белый, Серый, Фиолетовый, Twilight
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Mediatek Helio G80
|HiSilicon Kirin 970
|Макс. частота
|2000 МГц
|2360 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|- 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex A73
|Размер транзистора
|12 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MP2
|Mali G72 MP12
|Частота GPU
|950 МГц
|767 МГц
|FLOPS
|~54.6 Гфлопс
|~347 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6, 8 ГБ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1833 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
350
350
Geekbench 5 (многоядерный)
1281
Honor 10 +16%
1492
AnTuTu Benchmark 8
198146
Honor 10 +10%
218482
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10.0)
|Оболочка UI
|One UI 3.1
|EMUI 9.1
|Размер системы из коробки
|18.6 ГБ
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|3400 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (25% за 30 минут)
|Да (50% за 40 минут)
|Время полной зарядки
|2:19 ч.
|2:00 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A32 4G +40%
16:12 ч.
11:50 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A32 4G +54%
17:49 ч.
11:37 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A32 4G +57%
33:26 ч.
21:14 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|9216 x 6912
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|30 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|-
|Количество объективов
|4 (64 МП + 8 МП + 5 МП + 5 МП)
|2 (16 МП + 24 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX498 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|-
|Монохромный объектив
|-
|- 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.8"
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|5380 x 3620
|5760 x 4312
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|-
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|12
|18
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2021 года
|Апрель 2018 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2021 года
|Апрель 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.45 Вт/кг
|0.79 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.3 Вт/кг
|1.15 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Адаптер Super Charger (5В/4.5A)
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A32 4G более удачной покупкой.
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