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Samsung Galaxy A32 4G против Huawei Honor 30i

Самсунг Галакси А32 4G
VS
Хуавей Хонор 30i
Samsung Galaxy A32 4G
Huawei Honor 30i

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2021 года Samsung Galaxy A32 4G с экраном 6.4" и чипом Mediatek Helio G80, против 6.3-дюймового Huawei Honor 30i, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A32 4G
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 36% выше максимальная яркость экрана (813 против 600 нит)
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Смартфон на 6 месяцев новее
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Huawei Honor 30i
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • Весит на 26.8 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A32 4G
vs
Honor 30i

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.4 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 417 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.6% 83.3%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
Максимальная яркость
Galaxy A32 4G +36%
813 нит
Honor 30i
600 нит

Дизайн и корпус

Высота 158.9 мм 157.2 мм
Ширина 73.6 мм 73.2 мм
Толщина 8.4 мм 7.7 мм
Вес 184 грамма 157.2 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Лавандовый Ультрафиолетовый Закат, Мерцающий Бирюзовый, Полночный Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A32 4G +2%
84.6%
Honor 30i
83.3%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А32 4G и Хуавей Хонор 30i в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio G80 HiSilicon Kirin 710F
Макс. частота 2000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Mali-G51
Частота GPU 950 МГц 1000 МГц
FLOPS ~54.6 Гфлопс ~225 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A32 4G +6%
350
Honor 30i
329
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A32 4G
1281
Honor 30i +4%
1338
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A32 4G +3%
198146
Honor 30i
192672

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10
Оболочка UI One UI 3.1 Magic UI 3.1
Размер системы из коробки 18.6 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (25% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 2:19 ч. 1:45 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A32 4G
16:12 ч.
Honor 30i
н/д
Время просмотра видео
Galaxy A32 4G
17:49 ч.
Honor 30i
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy A32 4G
33:26 ч.
Honor 30i
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A32 4G vs Huawei Honor 30i
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9216 x 6912 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 30 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 5 МП + 5 МП) 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5380 x 3620 3456 x 4608
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2021 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.45 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.3 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка на экран
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, автономность и звук - выбирайте Samsung Galaxy A32 4G, а если производительность – то Huawei Honor 30i.

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