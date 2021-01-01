Samsung Galaxy A32 против Huawei Honor 50
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2021 года Samsung Galaxy A32 с экраном 6.4" и чипом Mediatek Helio G80, против 6.57-дюймового Huawei Honor 50, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G 5G и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A32
- Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4300 мАч
- На 19% лучшая автономность (119 vs 100 часов)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- На 8% выше максимальная яркость экрана (807 против 746 нит)
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei Honor 50
- Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 778G 5G
- Возможность записи 4K-видео
- Тонкие рамки – на 5.1% выше полезная площадь экрана
- В 2.3 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 783 и 348 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
80
87
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
34
66
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
83
79
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
60
67
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
75
89
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
64
76
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|OLED
|Размер
|6.4 дюймов
|6.57 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|411 точек на дюйм
|392 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.6%
|89.7%
|Особенности
|- Always-On Display
|- Always-On Display
Дизайн и корпус
|Высота
|158.9 мм
|160 мм
|Ширина
|73.6 мм
|73.8 мм
|Толщина
|8.4 мм
|7.8 мм
|Вес
|184 грамма
|175 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|-
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Лавандовый
|Белый, Черный, Красный, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Mediatek Helio G80
|Qualcomm Snapdragon 778G 5G
|Макс. частота
|2000 МГц
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|Размер транзистора
|12 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MP2
|Adreno 642L
|Частота GPU
|950 МГц
|490 МГц
|FLOPS
|~54.6 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|4, 6, 8 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|-
|Частота памяти
|1866 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|-
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
348
Honor 50 +125%
783
Geekbench 5 (многоядерный)
1275
Honor 50 +132%
2953
AnTuTu Benchmark 9
199075
Honor 50 +136%
468834
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 11
|Оболочка UI
|One UI 3.1
|Magic UI 4.2
|Размер системы из коробки
|18.6 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4300 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|66 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (25% за 30 минут)
|Да (61% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:19 ч.
|0:54 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A32 +4%
16:12 ч.
15:56 ч.
Время просмотра видео
17:49 ч.
Honor 50 +6%
18:55 ч.
Время разговора (3G)
33:26 ч.
Honor 50 +3%
34:23 ч.
Смартфоны с лучшей автономностью (#58 и #50)
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|9216 x 6912
|12032 x 9204
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|-
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|120°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 8 МП + 5 МП + 5 МП)
|4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|5380 x 3620
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3.14"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC, SBAS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|12
|24
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2021 года
|Июнь 2021 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2021 года
|Июнь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.45 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.3 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 50 более удачной покупкой.
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