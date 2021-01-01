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Samsung Galaxy A32 против Infinix Note 10 Pro

Самсунг Галакси А32 4G
VS
Инфиникс Ноут 10 Про
Samsung Galaxy A32
Infinix Note 10 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2021 года Samsung Galaxy A32 с экраном 6.4" и чипом Mediatek Helio G80, против 6.95-дюймового Infinix Note 10 Pro, который имеет процессор MediaTek Helio G95 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A32
  • На 93% выше максимальная яркость экрана (799 против 414 нит)
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 21 грамм меньше
Причины выбрать Infinix Note 10 Pro
  • На 0.55" большая диагональ экрана
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
  • На 27% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 440 и 347 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A32
vs
Note 10 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 6.95 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20.5:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 387 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.6% 84.8%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Время отклика - 20.6 мс
Контрастность - 2155:1
Максимальная яркость
Galaxy A32 +93%
799 нит
Note 10 Pro
414 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 158.9 мм 172.8 мм
Ширина 73.6 мм 78.3 мм
Толщина 8.4 мм 7.8 мм
Вес 184 грамма 205 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Лавандовый Черный, Фиолетовый, Голубой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A32
84.6%
Note 10 Pro
84.8%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А32 4G и Инфиникс Ноут 10 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio G80 MediaTek Helio G95
Макс. частота 2000 МГц 2050 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Mali-G76 3EEMC4
Частота GPU 950 МГц 900 МГц
FLOPS ~54.6 Гфлопс ~195.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 2048 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A32
347
Note 10 Pro +27%
440
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A32 +15%
1274
Note 10 Pro
1111
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A32
184822
Note 10 Pro
н/д
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI One UI 3.1 XOS 7.6
Размер системы из коробки 18.6 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (25% за 30 минут) Да (81% за 60 минут)
Время полной зарядки 2:19 ч. 1:20 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A32
16:12 ч.
Note 10 Pro
н/д
Время просмотра видео
Galaxy A32
17:49 ч.
Note 10 Pro
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy A32
33:26 ч.
Note 10 Pro
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A32 vs Infinix Note 10 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9216 x 6912 6912 x 9216
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 30 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 5 МП + 5 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5380 x 3620 3456 x 4608
Апертура f/2.2 -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A32
н/д
Note 10 Pro
85.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2021 года Май 2021 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.45 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.3 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (33 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и камера - выбирайте Infinix Note 10 Pro, а если дисплей, программное обеспечение и звук – то Samsung Galaxy A32.

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