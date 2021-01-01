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Samsung Galaxy A32 4G против Nokia 7.2

Самсунг Галакси А32 4G
VS
Нокиа 7.2
Samsung Galaxy A32 4G
Nokia 7.2

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2021 года Samsung Galaxy A32 4G с экраном 6.4" и чипом Mediatek Helio G80, против 6.3-дюймового Nokia 7.2, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 660 и вышел на 18 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A32 4G
  • На 72% лучшая автономность (119 vs 69 часов)
  • Комплектуется на 1500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3500 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 39% выше максимальная яркость экрана (799 против 574 нит)
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Nokia 7.2
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Возможность записи 4K-видео

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A32 4G
vs
Nokia 7.2

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 400 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.6% 82.4%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
Galaxy A32 4G +39%
799 нит
Nokia 7.2
574 нит

Дизайн и корпус

Высота 158.9 мм 159.8 мм
Ширина 73.6 мм 75.1 мм
Толщина 8.4 мм 8.2 мм
Вес 184 грамма 180 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Лавандовый Графитовый, Серебряный, Бирюзовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A32 4G +3%
84.6%
Nokia 7.2
82.4%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А32 4G и Нокиа 7.2 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio G80 Qualcomm Snapdragon 660
Макс. частота 2000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 4 ядра по 1.84 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 12 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Adreno 512
Частота GPU 950 МГц 850 МГц
FLOPS ~54.6 Гфлопс ~217 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A32 4G +8%
350
Nokia 7.2
324
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A32 4G
1284
Nokia 7.2 +13%
1453
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy A32 4G
н/д
Nokia 7.2
142123
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A32 4G +4%
184769
Nokia 7.2
177802

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 3.1 Android One
Размер системы из коробки 18.6 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3500 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (25% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 2:19 ч. 2:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A32 4G +50%
16:12 ч.
Nokia 7.2
10:72 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A32 4G +86%
17:49 ч.
Nokia 7.2
9:41 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A32 4G +16%
33:26 ч.
Nokia 7.2
28:64 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A32 4G vs Nokia 7.2
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9216 x 6912 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 30 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 118°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 5 МП + 5 МП) 3 (48 МП + 8 МП + 5 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Nokia 7.2 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5380 x 3620 5184 x 3880
Апертура f/2.2 f/2.0
Размер пикселя - 1.6 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора - 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A32 4G
н/д
Nokia 7.2
85.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2021 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.45 Вт/кг 0.989 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.3 Вт/кг 1.444 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A32 4G более удачной покупкой.

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Сравнения с конкурентами

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