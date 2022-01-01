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Samsung Galaxy A32 против Oneplus Nord N20 5G

Самсунг Галакси А32 4G
VS
Ванплас Nord N20 5G
Samsung Galaxy A32
Oneplus Nord N20 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2021 года Samsung Galaxy A32 с экраном 6.4" и чипом Mediatek Helio G80, против 6.43-дюймового Oneplus Nord N20 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 695 и вышел на 14 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A32
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 26% выше максимальная яркость экрана (819 против 650 нит)
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
Причины выбрать Oneplus Nord N20 5G
  • Показывает на 72% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 695
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
  • Стерео динамики
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • На 94% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 681 и 351 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A32
vs
Nord N20 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 6.4 дюймов 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 800 нит 500 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.6% 85.5%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A32 +26%
819 нит
Nord N20 5G
650 нит

Дизайн и корпус

Высота 158.9 мм 159.9 мм
Ширина 73.6 мм 73.2 мм
Толщина 8.4 мм 7.5 мм
Вес 184 грамма 173 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Лавандовый, Белый Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A32
84.6%
Nord N20 5G +1%
85.5%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А32 4G и Ванплас Nord N20 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio G80 Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 2000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
Размер транзистора 12 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Adreno 619
Частота GPU 950 МГц 840 МГц
FLOPS ~54.6 Гфлопс ~536 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A32
351
Nord N20 5G +94%
681
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A32
1290
Nord N20 5G +51%
1950
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A32
222210
Nord N20 5G +72%
382212
CPU 65278 -
GPU 56558 -
Memory 36467 -
UX 62688 -
Total score 222210 382212
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 11
Оболочка UI One UI 4.1 OxygenOS 11
Размер системы из коробки 18.6 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (25% за 30 минут) Да (57% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:19 ч. 1:08 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:46 ч. 13:02 ч.
Просмотр видео 14:17 ч. 17:20 ч.
Игры 06:20 ч. 05:39 ч.
Режим ожидания 115 ч. 117 ч.
Общая автономность
Galaxy A32
35:02 ч.
Nord N20 5G +6%
37:11 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A32 vs Oneplus Nord N20 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9216 x 6912 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 5 МП + 5 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5380 x 3620 4608 x 3456
Апертура f/2.2 f/2.4
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет -
LTE Cat* 12 -
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да -

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2021 года Апрель 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.45 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.3 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oneplus Nord N20 5G более удачной покупкой.

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