Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2021 года Samsung Galaxy A32 4G с экраном 6.4" и чипом Mediatek Helio G80, против 6.49-дюймового OnePlus Nord N200 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 480 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.