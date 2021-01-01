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Samsung Galaxy A32 4G против OnePlus Nord N200 5G

Самсунг Галакси А32 4G
VS
Ванплас Норд N200 5G
Samsung Galaxy A32 4G
OnePlus Nord N200 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2021 года Samsung Galaxy A32 4G с экраном 6.4" и чипом Mediatek Helio G80, против 6.49-дюймового OnePlus Nord N200 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 480 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A32 4G
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Super AMOLED экран (против LTPS LCD у конкурента)
Причины выбрать OnePlus Nord N200 5G
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стерео динамики
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 480
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • На 46% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 514 и 352 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A32 4G
vs
Nord N200 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED LTPS LCD
Размер 6.4 дюймов 6.49 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 406 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет -
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.6% 83.2%
Особенности - Always-On Display -
Максимальная яркость
Galaxy A32 4G
827 нит
Nord N200 5G
н/д

Дизайн и корпус

Высота 158.9 мм 163.1 мм
Ширина 73.6 мм 74.9 мм
Толщина 8.4 мм 8.3 мм
Вес 184 грамма 189 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Лавандовый Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A32 4G +2%
84.6%
Nord N200 5G
83.2%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А32 4G и Ванплас Норд N200 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio G80 Qualcomm Snapdragon 480
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold
Размер транзистора 12 нанометров 8 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Adreno 619
Частота GPU 950 МГц 825 МГц
FLOPS ~54.6 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A32 4G
1311
Nord N200 5G +23%
1615
AnTuTu Benchmark 8

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI One UI 3.1 OxygenOS 11
Размер системы из коробки 18.6 ГБ 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (25% за 30 минут) Да (50% за 53 минут)
Время полной зарядки 2:19 ч. 2:15 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A32 4G
16:12 ч.
Nord N200 5G
н/д
Время просмотра видео
Galaxy A32 4G
17:49 ч.
Nord N200 5G
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy A32 4G
33:26 ч.
Nord N200 5G
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A32 4G vs OnePlus Nord N200 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 13 мегапикселей
Разрешение фото 9216 x 6912 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 30 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 5 МП + 5 МП) 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5380 x 3620 4920 x 3264
Апертура f/2.2 f/2.1
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 13
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2021 года Июнь 2021 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.45 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.3 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, автономность и звук - выбирайте OnePlus Nord N200 5G, а если дисплей и камера – то Samsung Galaxy A32 4G.

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