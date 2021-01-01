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Samsung Galaxy A32 против Oppo Realme GT Neo

Самсунг Галакси А32 4G
VS
Оппо Реалми GT Нео
Samsung Galaxy A32
Oppo Realme GT Neo

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2021 года Samsung Galaxy A32 с экраном 6.4" и чипом Mediatek Helio G80, против 6.43-дюймового Oppo Realme GT Neo, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1200 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A32
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
Причины выбрать Oppo Realme GT Neo
  • Показывает в 3.4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 48% выше максимальная яркость экрана (1184 против 799 нит)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 1200
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Стерео динамики

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A32
vs
Realme GT Neo

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.4 дюймов 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.6% 85.9%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
Galaxy A32
799 нит
Realme GT Neo +48%
1184 нит

Дизайн и корпус

Высота 158.9 мм 158.5 мм
Ширина 73.6 мм 73.3 мм
Толщина 8.4 мм 8.4 мм
Вес 184 грамма 179 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Лавандовый Черный, Белый, Аврора
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A32
84.6%
Realme GT Neo +2%
85.9%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А32 4G и Оппо Реалми GT Нео в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio G80 MediaTek Dimensity 1200
Макс. частота 2000 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 12 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Mali-G77 MC9
Частота GPU 950 МГц 850 МГц
FLOPS ~54.6 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1866 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A32
347
Realme GT Neo +176%
958
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A32
1274
Realme GT Neo +159%
3295
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A32
184822
Realme GT Neo +240%
628474
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI One UI 3.1 Realme UI 2.0
Размер системы из коробки 18.6 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 50 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (25% за 30 минут) Да (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:19 ч. 1:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A32
16:12 ч.
Realme GT Neo
н/д
Время просмотра видео
Galaxy A32
17:49 ч.
Realme GT Neo
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy A32
33:26 ч.
Realme GT Neo
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A32 vs Oppo Realme GT Neo
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9216 x 6912 9280 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 30 кадров/c (720p) 480 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 119°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 5 МП + 5 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Oppo Realme GT Neo от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5380 x 3620 4920 x 3264
Апертура f/2.2 f/2.5
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 19
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2021 года Март 2021 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года Апрель 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.45 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.3 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme GT Neo более удачной покупкой.

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