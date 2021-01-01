Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy A32 vs Reno 5 Pro 5G – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy A32 против Oppo Reno 5 Pro 5G

Самсунг Галакси А32 4G
VS
Оппо Рено 5 Про 5G
Samsung Galaxy A32
Oppo Reno 5 Pro 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2021 года Samsung Galaxy A32 с экраном 6.4" и чипом Mediatek Helio G80, против 6.55-дюймового Oppo Reno 5 Pro 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1000 Plus и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A32
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Комплектуется на 650 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4350 мАч
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Oppo Reno 5 Pro 5G
  • Показывает в 2.9 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 1000 Plus
  • Стерео динамики

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A32
vs
Reno 5 Pro 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.4 дюймов 6.55 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.6% 88.6%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
Galaxy A32
815 нит
Reno 5 Pro 5G
817 нит

Дизайн и корпус

Высота 158.9 мм 159.7 мм
Ширина 73.6 мм 73.2 мм
Толщина 8.4 мм 7.6 мм
Вес 184 грамма 173 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Лавандовый Синий, Градиентный, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A32
84.6%
Reno 5 Pro 5G +5%
88.6%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А32 4G и Оппо Рено 5 Про 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio G80 MediaTek Dimensity 1000 Plus
Макс. частота 2000 МГц 2600 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A77
Кэш L3 - 0.512 МБ
Размер транзистора 12 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Mali-G77 MC9
Частота GPU 950 МГц 850 МГц
FLOPS ~54.6 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A32
351
Reno 5 Pro 5G +126%
794
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A32
1296
Reno 5 Pro 5G +115%
2783
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A32
201806
Reno 5 Pro 5G +186%
576712
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI One UI 3.1 ColorOS 11.1
Размер системы из коробки 18.6 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4350 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (25% за 30 минут) Да, SuperVOOC 2.0
Время полной зарядки 2:19 ч. -

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A32
16:12 ч.
Reno 5 Pro 5G
н/д
Время просмотра видео
Galaxy A32
17:49 ч.
Reno 5 Pro 5G
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy A32
33:26 ч.
Reno 5 Pro 5G
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A32 vs Oppo Reno 5 Pro 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9216 x 6912 9248 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 30 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 119°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 5 МП + 5 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/7.73", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Oppo Reno 5 Pro 5G от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 5380 x 3620 4920 x 3264
Апертура f/2.2 f/2.4
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2021 года Декабрь 2020 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.45 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.3 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Reno 5 Pro 5G более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy A32 и Samsung Galaxy A51
2. Samsung Galaxy A32 и Samsung Galaxy M51
3. Samsung Galaxy A32 и Samsung Galaxy S21
4. Samsung Galaxy A32 и Samsung Galaxy A71
5. Samsung Galaxy A32 и Xiaomi Redmi Note 10
6. Oppo Reno 5 Pro 5G и Samsung Galaxy S21
7. Oppo Reno 5 Pro 5G и Xiaomi Redmi Note 9 Pro
8. Oppo Reno 5 Pro 5G и OnePlus Nord 2 5G
9. Oppo Reno 5 Pro 5G и Vivo X60
10. Oppo Reno 5 Pro 5G и OnePlus 9R

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры