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Samsung Galaxy A32 4G против Galaxy A11

Самсунг Галакси А32 4G
VS
Самсунг Галакси А11
Samsung Galaxy A32 4G
Samsung Galaxy A11

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2021 года Samsung Galaxy A32 4G с экраном 6.4" и чипом Mediatek Helio G80, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A11, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 450 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A32 4G
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 81% выше максимальная яркость экрана (800 против 442 нит)
  • На 53% выше плотность пикселей (411 vs 268 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • Super AMOLED экран (против TFT LCD у конкурента)
Причины выбрать Samsung Galaxy A11
  • Запись замедленной съемки в 60 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A32 4G
vs
Galaxy A11

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED TFT LCD
Размер 6.4 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 268 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.6% 81.6%
Особенности - Always-On Display -
Максимальная яркость
Galaxy A32 4G +81%
800 нит
Galaxy A11
442 нит

Дизайн и корпус

Высота 158.9 мм 161.4 мм
Ширина 73.6 мм 76.3 мм
Толщина 8.4 мм 8 мм
Вес 184 грамма 177 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Лавандовый Черный, Красный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A32 4G +4%
84.6%
Galaxy A11
81.6%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А32 4G и Самсунг Галакси А11 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio G80 Qualcomm Snapdragon 450
Макс. частота 2000 МГц 1800 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (8)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 8 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Adreno 506
Частота GPU 950 МГц 720 МГц
FLOPS ~54.6 Гфлопс ~124 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A32 4G +29%
349
Galaxy A11
270
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A32 4G +27%
1265
Galaxy A11
995
AnTuTu Benchmark 7
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A32 4G +110%
183039
Galaxy A11
87188
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI One UI 3.1 One UI 2.0
Размер системы из коробки 18.6 ГБ 10.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (25% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:19 ч. 1:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A32 4G
16:12 ч.
Galaxy A11
н/д
Время просмотра видео
Galaxy A32 4G
17:49 ч.
Galaxy A11
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy A32 4G
33:26 ч.
Galaxy A11
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A32 4G vs Samsung Galaxy A11
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 13 мегапикселей
Разрешение фото 9216 x 6912 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 30 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 123° 115°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 5 МП + 5 МП) 3 (13 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 5380 x 3620 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2021 года Март 2020 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.45 Вт/кг 0.52 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.3 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A32 4G более удачной покупкой.

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