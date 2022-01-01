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Samsung Galaxy A32 5G против Huawei Honor 50

Самсунг Галакси А32 5G
VS
Хуавей Хонор 50
Samsung Galaxy A32 5G
Huawei Honor 50

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 января 2021 года Samsung Galaxy A32 5G с экраном 6.5" и чипом MediaTek Dimensity 720 5G, против 6.57-дюймового Huawei Honor 50, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G 5G и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A32 5G
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4300 мАч
  • На 14% лучшая автономность (39:15 vs 34:31 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei Honor 50
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 45% выше плотность пикселей (392 vs 270 PPI)
  • На 51% выше максимальная яркость экрана (742 против 492 нит)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Тонкие рамки – на 8.1% выше полезная площадь экрана
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • OLED экран (против TFT LCD у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A32 5G
vs
Honor 50

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD OLED
Размер 6.5 дюймов 6.57 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 392 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.6% 89.7%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.1% 100%
ШИМ (PWM) - 120 Гц
Время отклика 53 мс 2.4 мс
Контрастность 862:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy A32 5G
492 нит
Honor 50 +51%
742 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 164.2 мм 160 мм
Ширина 76.1 мм 73.8 мм
Толщина 9.1 мм 7.8 мм
Вес 205 граммов 175 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Фиолетовый Белый, Черный, Красный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A32 5G
81.6%
Honor 50 +10%
89.7%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А32 5G и Хуавей Хонор 50 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 720 5G Qualcomm Snapdragon 778G 5G
Макс. частота 2000 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Размер транзистора 7 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G57 MC3 Adreno 642L
Частота GPU 850 МГц 490 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A32 5G
502
Honor 50 +55%
780
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A32 5G
1666
Honor 50 +78%
2959
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A32 5G
252625
Honor 50 +103%
511649
CPU 81558 160022
GPU 54350 156981
Memory 59934 78639
UX 58038 116871
Total score 252625 511649
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A32 5G
1223
Honor 50 +105%
2505
Stability 97% 99%
Graphics test 7 FPS 15 FPS
Graphics score 1223 2505
PCMark 3.0 score 6922 11962
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 11
Оболочка UI One UI 4.1 Magic UI 4.2
Размер системы из коробки 22 ГБ 21 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4300 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (23% за 30 минут) Да (61% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:24 ч. 0:54 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 14:55 ч. 11:48 ч.
Просмотр видео 14:29 ч. 15:11 ч.
Игры 06:44 ч. 05:34 ч.
Режим ожидания 133 ч. 116 ч.
Общая автономность
Galaxy A32 5G +14%
39:15 ч.
Honor 50
34:31 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A32 5G vs Huawei Honor 50
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 12032 x 9024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП) 4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4160 x 3120 6528 x 4896
Апертура f/2.2 f/2.2
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора - 1/3.14"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 16 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A32 5G +1%
93.2 дБ
Honor 50
92.7 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Январь 2021 года Июнь 2021 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.33 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.08 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 50 более удачной покупкой.

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