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Samsung Galaxy A32 5G против Galaxy A04s

Самсунг Галакси А32 5G
VS
Самсунг Галакси А04s
Samsung Galaxy A32 5G
Samsung Galaxy A04s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 января 2021 года Samsung Galaxy A32 5G с экраном 6.5" и чипом MediaTek Dimensity 720 5G, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A04s, который имеет процессор Exynos 850 и вышел на 20 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A32 5G
  • Показывает на 58% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 13% лучшая автономность (39:15 vs 34:44 часов)
  • На 27% выше максимальная яркость экрана (495 против 389 нит)
  • Возможность записи 4K-видео
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • В 2.7 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 504 и 184 баллов
Причины выбрать Samsung Galaxy A04s
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A32 5G
vs
Galaxy A04s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD PLS TFT
Размер 6.5 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 400 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.6% 80.7%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.1% 95.1%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика 53 мс 20 мс
Контрастность 862:1 1291:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A32 5G +27%
495 нит
Galaxy A04s
389 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 164.2 мм 164.7 мм
Ширина 76.1 мм 76.7 мм
Толщина 9.1 мм 9.1 мм
Вес 205 граммов 195 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Фиолетовый Черный, Зеленый, Белый, Медный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A32 5G +1%
81.6%
Galaxy A04s
80.7%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А32 5G и Самсунг Галакси А04s в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 720 5G Samsung Exynos 850
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (8)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A76		 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
Размер транзистора 7 нанометров 8 нанометров
Графика Mali-G57 MC3 Mali-G52 MP1
Частота GPU 850 МГц 820 МГц
FLOPS - ~126 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A32 5G +174%
504
Galaxy A04s
184
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A32 5G +52%
1662
Galaxy A04s
1091
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A32 5G +58%
233732
Galaxy A04s
148356
CPU 68866 43206
GPU 51875 25138
Memory 57238 38540
UX 56429 42933
Total score 233732 148356
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A32 5G +142%
1227
Galaxy A04s
508
Пиковая температура корпуса 37.2 °C 41.9 °C
Stability 97% 98%
Graphics test 7 FPS 3 FPS
Graphics score 1227 508
PCMark 3.0
Galaxy A32 5G +20%
6868
Galaxy A04s
5716
Web score 4624 5468
Video editing 5403 5889
Photo editing 12273 8306
Data manipulation 6741 4074
Writing score 7383 5674
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 13) Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI One UI 4.1 One UI Core 5.1
Размер системы из коробки 22 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (23% за 30 минут) Да (28% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:24 ч. 2:14 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 14:55 ч. 12:34 ч.
Просмотр видео 14:29 ч. 13:10 ч.
Игры 06:44 ч. 06:35 ч.
Режим ожидания 133 ч. 120 ч.
Общая автономность
Galaxy A32 5G +13%
39:15 ч.
Galaxy A04s
34:44 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A32 5G vs Samsung Galaxy A04s
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) Нет
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 2560 x 1960
Апертура f/2.2 f/2.2
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 16 4
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A32 5G +19%
93.2 дБ
Galaxy A04s
78.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Январь 2021 года Август 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.33 Вт/кг 0.52 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.08 Вт/кг 1.23 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, автономность, камера, коммуникации и звук - выбирайте Samsung Galaxy A32 5G, а если дисплей и корпус – то Samsung Galaxy A04s.

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