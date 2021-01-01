Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy A32 5G vs Galaxy A12 – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy A32 5G против Galaxy A12

Самсунг Галакси А32 5G
VS
Самсунг Галакси А12
Samsung Galaxy A32 5G
Samsung Galaxy A12

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 января 2021 года Samsung Galaxy A32 5G с экраном 6.5" и чипом MediaTek Dimensity 720 5G, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A12, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A32 5G
  • Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 720 5G
  • В 2.9 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 494 и 170 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A32 5G
vs
Galaxy A12

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD PLS TFT
Размер 6.5 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.6% 82.1%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 96.3%
ШИМ (PWM) - 337 Гц
Время отклика - 52 мс
Контрастность - 864:1
Максимальная яркость
Galaxy A32 5G
н/д
Galaxy A12
480 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 164.2 мм 164 мм
Ширина 76.1 мм 75.8 мм
Толщина 9.1 мм 8.9 мм
Вес 205 граммов 205 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Фиолетовый Черный, Синий, Белый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A32 5G
81.6%
Galaxy A12 +1%
82.1%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А32 5G и Самсунг Галакси А12 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 720 5G MediaTek Helio P35
Макс. частота 2000 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (8)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A76		 - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 7 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G57 MC3 IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 850 МГц 680 МГц
FLOPS - ~44.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 3, 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A32 5G +191%
494
Galaxy A12
170
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A32 5G +58%
1640
Galaxy A12
1038
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A32 5G +161%
246378
Galaxy A12
94272

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI One UI 3.0 One UI 3.1 Core
Размер системы из коробки - 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да (20% за 30 минут)
Время полной зарядки - 3:03 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A32 5G
17:52 ч.
Galaxy A12 +4%
18:18 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A32 5G +3%
15:57 ч.
Galaxy A12
15:19 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A32 5G
31:40 ч.
Galaxy A12
31:34 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A32 5G vs Samsung Galaxy A12
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - Нет
Угол широкоугольного объектива 123° 123°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 7
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A32 5G
н/д
Galaxy A12
80.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Январь 2021 года Ноябрь 2020 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года Декабрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.33 Вт/кг 0.67 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.08 Вт/кг 1.38 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A32 5G более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
2 (50%)
2 (50%)
Всего проголосовало: 4

Сравнения с конкурентами

1. Galaxy A32 5G против Galaxy A51
2. Galaxy A32 5G против Galaxy A21s
3. Galaxy A32 5G против P40 Lite
4. Galaxy A32 5G против Galaxy M31s
5. Galaxy A12 против Galaxy A51
6. Galaxy A12 против Galaxy A21s
7. Galaxy A12 против Galaxy A71
8. Galaxy A12 против Galaxy A11
9. Galaxy A12 против Galaxy M11

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях