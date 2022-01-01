Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy A32 5G vs Galaxy A22s 5G – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy A32 5G против A22s 5G

Самсунг Галакси А32 5G
VS
Самсунг Галакси А22s 5G
Samsung Galaxy A32 5G
Samsung Galaxy A22s 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 января 2021 года Samsung Galaxy A32 5G с экраном 6.5" и чипом MediaTek Dimensity 720 5G, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy A22s 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 700 5G и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A32 5G
  • На 31% выше максимальная яркость экрана (495 против 377 нит)
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
Причины выбрать Samsung Galaxy A22s 5G
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 48% выше плотность пикселей (399 vs 270 PPI)
  • Показывает на 11% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Смартфон на 10 месяцев новее
  • На 9% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 550 и 504 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A32 5G
vs
Galaxy A22s 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD TFT LCD
Размер 6.5 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2408 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 399 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.6% 82.3%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.1% -
Время отклика 53 мс -
Контрастность 862:1 -
Максимальная яркость
Galaxy A32 5G +31%
495 нит
Galaxy A22s 5G
377 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.2 мм 167.2 мм
Ширина 76.1 мм 76.4 мм
Толщина 9.1 мм 9 мм
Вес 205 граммов 203 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Фиолетовый Мятный, Серый, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A32 5G
81.6%
Galaxy A22s 5G +1%
82.3%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А32 5G и Самсунг Галакси А22s 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 720 5G MediaTek Dimensity 700 5G
Макс. частота 2000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G57 MC3 Mali-G57 MC2
Частота GPU 850 МГц 950 МГц
FLOPS - ~243 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A32 5G
252597
Galaxy A22s 5G +11%
279866
CPU 81558 94240
GPU 54350 58151
Memory 59934 51954
UX 58038 76504
Total score 252597 279866
3DMark Wild Life Performance
Stability 97% -
Graphics test 7 FPS -
Graphics score 1223 -
PCMark 3.0 score 6922 -
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI One UI 3.1 One UI Core 3.1
Размер системы из коробки 22 ГБ 18 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (23% за 30 минут) Да (23% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:24 ч. 2:30 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A32 5G
17:52 ч.
Galaxy A22s 5G
н/д
Время просмотра видео
Galaxy A32 5G
15:57 ч.
Galaxy A22s 5G
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy A32 5G
31:40 ч.
Galaxy A22s 5G
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A32 5G vs Samsung Galaxy A22s 5G
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 115°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 16 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A32 5G
93.2 дБ
Galaxy A22s 5G
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Январь 2021 года Ноябрь 2021 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года Ноябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.33 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.08 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и корпус - выбирайте Samsung Galaxy A22s 5G, а если камера и звук – то Samsung Galaxy A32 5G.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
1 (16.7%)
5 (83.3%)
Всего проголосовало: 6

Сравнения с конкурентами

1. Galaxy A32 5G vs Galaxy A31
2. Galaxy A32 5G vs Galaxy M31
3. Galaxy A32 5G vs Galaxy A41
4. Galaxy A32 5G vs Redmi Note 10
5. Galaxy A32 5G vs Galaxy A32
6. Galaxy A22s 5G vs Galaxy A21s
7. Galaxy A22s 5G vs Galaxy M22
8. Galaxy A22s 5G vs Galaxy A22

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры