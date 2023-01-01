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Samsung Galaxy A33 5G против Apple iPhone 11 Pro

Самсунг Галакси А33 5G
VS
Эпл Айфон 11 Про
Samsung Galaxy A33 5G
Apple iPhone 11 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 марта 2022 года Samsung Galaxy A33 5G с экраном 6.4" и чипом Exynos 1280, против 5.8-дюймового Apple iPhone 11 Pro, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 31 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A33 5G
  • Комплектуется на 1954 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3046 мАч
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Смартфон на 2 года и 7 месяцев новее
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Apple iPhone 11 Pro
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Показывает на 52% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
  • На 9% выше максимальная яркость экрана (789 против 725 нит)
  • На 11% выше плотность пикселей (458 vs 411 PPI)
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A33 5G
vs
iPhone 11 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.4 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1125 x 2436 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит -
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.7% 82.1%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.3% 99.4%
ШИМ (PWM) 366 Гц 290 Гц
Время отклика 1 мс 7.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A33 5G
725 нит
iPhone 11 Pro +9%
789 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 159.7 мм 144 мм
Ширина 74 мм 71.4 мм
Толщина 8.1 мм 8.1 мм
Вес 186 граммов 188 граммов
Водонепроницаемость IP67 IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Персиковый Золотой, Серебристый, Серый космос, Темно-зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A33 5G +2%
83.7%
iPhone 11 Pro
82.1%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А33 5G и Эпл Айфон 11 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 1280 Apple A13 Bionic
Макс. частота 2400 МГц 2650 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 6 (2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.66 ГГц: Lightning
Размер транзистора 5 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G68 MP4 Apple A13 Bionic GPU
Частота GPU 1000 МГц -
FLOPS ~487 Гфлопс ~736 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A33 5G
1895
iPhone 11 Pro +66%
3155
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A33 5G
412300
iPhone 11 Pro +52%
627120
CPU 117008 168355
GPU 116615 258575
Memory 77740 84144
UX 102076 120243
Total score 412300 627120
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A33 5G
2254
iPhone 11 Pro +231%
7459
Пиковая температура корпуса 39.8 °C 44.2 °C
Stability 99% 74%
Graphics test 13 FPS 44 FPS
Graphics score 2254 7459
PCMark 3.0
Web score 8356 -
Video editing 6959 -
Photo editing 20777 -
Data manipulation 8470 -
Writing score 14684 -
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) iOS 13 (С обновлением до iOS 16.4)
Оболочка UI One UI 5.1 -
Размер системы из коробки 26 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3046 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (55% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 1:42 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:17 ч. 10:19 ч.
Просмотр видео 15:03 ч. 12:57 ч.
Игры 05:45 ч. 05:57 ч.
Режим ожидания 105 ч. 102 ч.
Общая автономность
Galaxy A33 5G +5%
31:53 ч.
iPhone 11 Pro
30:23 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A33 5G vs Apple iPhone 11 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4032 x 3024
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED -
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП) 3 (12 МП + 12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy A33 5G от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 11 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 4032 x 3024
Апертура f/2.2 f/2.2
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A33 5G +4%
88.7 дБ
iPhone 11 Pro
85 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Март 2022 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания с поддержкой быстрой зарядки)
- Гарнитура EarPods
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение и корпус - выбирайте Apple iPhone 11 Pro, а если дисплей, автономность и коммуникации – то Samsung Galaxy A33 5G.

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