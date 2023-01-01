Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy A33 5G vs iPhone 12 Pro – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy A33 5G против Apple iPhone 12 Pro

Самсунг Галакси А33 5G
VS
Эпл Айфон 12 Про
Samsung Galaxy A33 5G
Apple iPhone 12 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 марта 2022 года Samsung Galaxy A33 5G с экраном 6.4" и чипом Exynos 1280, против 6.1-дюймового Apple iPhone 12 Pro, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 17 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A33 5G
  • Комплектуется на 2185 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 2815 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Современный порт USB Type-C
  • На 7% лучшая автономность (31:53 vs 29:49 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее
Причины выбрать Apple iPhone 12 Pro
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Показывает на 76% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
  • На 10% выше максимальная яркость экрана (796 против 725 нит)
  • На 12% выше плотность пикселей (460 vs 411 PPI)
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A33 5G
vs
iPhone 12 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.4 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит -
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 83.7% 86%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.3% 99.6%
ШИМ (PWM) 366 Гц 277 Гц
Время отклика 1 мс 3.6 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A33 5G
725 нит
iPhone 12 Pro +10%
796 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 159.7 мм 146.7 мм
Ширина 74 мм 71.5 мм
Толщина 8.1 мм 7.4 мм
Вес 186 граммов 189 граммов
Водонепроницаемость IP67 IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Персиковый Серебристый, Графитовый, Золотой, "Тихоокеанский синий"
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А33 5G и Эпл Айфон 12 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 1280 Apple A14 Bionic
Макс. частота 2400 МГц 3100 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 6 (2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Icestorm
- 2 ядра по 3.1 ГГц: Firestorm
Размер транзистора 5 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G68 MP4 Apple GPU
Частота GPU 1000 МГц -
FLOPS ~487 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A33 5G
731
iPhone 12 Pro +118%
1597
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A33 5G
1895
iPhone 12 Pro +113%
4035
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A33 5G
412300
iPhone 12 Pro +76%
724332
CPU 117008 201506
GPU 116615 276492
Memory 77740 119935
UX 102076 129653
Total score 412300 724332
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A33 5G
2254
iPhone 12 Pro +229%
7407
Пиковая температура корпуса 39.8 °C 38.1 °C
Stability 99% 77%
Graphics test 13 FPS 44 FPS
Graphics score 2254 7407
PCMark 3.0
Web score 8356 -
Video editing 6959 -
Photo editing 20777 -
Data manipulation 8470 -
Writing score 14684 -
Источники: 3DMark [3], [4]
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) iOS 14.1 (С обновлением до iOS 16.4)
Оболочка UI One UI 5.1 -
Размер системы из коробки 26 ГБ 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 2815 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (59% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 1:30 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:17 ч. 09:54 ч.
Просмотр видео 15:03 ч. 12:40 ч.
Игры 05:45 ч. 05:31 ч.
Режим ожидания 105 ч. 104 ч.
Общая автономность
Galaxy A33 5G +7%
31:53 ч.
iPhone 12 Pro
29:49 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A33 5G vs Apple iPhone 12 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4032 x 3024
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП) 4 (12 МП + 12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy A33 5G от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 12 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 4290 x 2800
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние - 23 мм
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 -
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A33 5G
88.7 дБ
iPhone 12 Pro +4%
92.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Март 2022 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт		 - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 12 Pro более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
6 (66.7%)
3 (33.3%)
Всего проголосовало: 9

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy A33 5G и Galaxy A13
2. Samsung Galaxy A33 5G и S21 FE 5G
3. Samsung Galaxy A33 5G и Galaxy A23
4. Apple iPhone 12 Pro и iPhone 14
5. Apple iPhone 12 Pro и iPhone 14 Pro
6. Apple iPhone 12 Pro и iPhone 14 Pro Max
7. Apple iPhone 12 Pro и iPhone 13
8. Apple iPhone 12 Pro и SE (2022)
9. Apple iPhone 12 Pro и iPhone XR
10. Apple iPhone 12 Pro и Google Pixel 7 Pro
Сравнить другие смартфоны (1000+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Promotion
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры