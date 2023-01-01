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Samsung Galaxy A33 5G против Apple iPhone 13 Pro Max

Самсунг Галакси А33 5G
VS
Эпл Айфон 13 Про Макс
Samsung Galaxy A33 5G
Apple iPhone 13 Pro Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 марта 2022 года Samsung Galaxy A33 5G с экраном 6.4" и чипом Exynos 1280, против 6.7-дюймового Apple iPhone 13 Pro Max, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A33 5G
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Комплектуется на 648 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4352 мАч
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
  • Весит на 54 грамма меньше
  • Смартфон на 6 месяцев новее
Причины выбрать Apple iPhone 13 Pro Max
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Показывает на 92% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 37% лучшая автономность (43:44 vs 31:53 часов)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • На 45% выше максимальная яркость экрана (1049 против 725 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
  • На 11% выше плотность пикселей (458 vs 411 PPI)
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A33 5G
vs
iPhone 13 Pro Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.4 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1284 x 2778 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Да
Макс. заявленная яркость 500 нит 1000 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит 1200 нит
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 83.7% 87.4%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.3% 99.9%
ШИМ (PWM) 366 Гц 238 Гц
Время отклика 1 мс 8.5 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A33 5G
725 нит
iPhone 13 Pro Max +45%
1049 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 159.7 мм 160.8 мм
Ширина 74 мм 78.1 мм
Толщина 8.1 мм 7.65 мм
Вес 186 граммов 240 граммов
Водонепроницаемость IP67 IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Персиковый Небесно-голубой, Серебристый, Золотой, Графитовый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А33 5G и Эпл Айфон 13 Про Макс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 1280 Apple A15 Bionic
Макс. частота 2400 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 6 (2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.24 ГГц: Avalanche
Размер транзистора 5 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G68 MP4 Apple GPU
Частота GPU 1000 МГц 1200 МГц
FLOPS ~487 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A33 5G
412300
iPhone 13 Pro Max +92%
790089
CPU 117008 230032
GPU 116615 328182
Memory 77740 102328
UX 102076 136067
Total score 412300 790089
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса 39.8 °C 45.8 °C
Stability 99% 82%
Graphics test 13 FPS 56 FPS
Graphics score 2254 9471
PCMark 3.0
Web score 8356 -
Video editing 6959 -
Photo editing 20777 -
Data manipulation 8470 -
Writing score 14684 -
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) iOS 15 (С обновлением до iOS 16.4)
Оболочка UI One UI 5.1 -
Размер системы из коробки 26 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4352 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 27 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (42% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 1:46 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:17 ч. 14:55 ч.
Просмотр видео 15:03 ч. 20:14 ч.
Игры 05:45 ч. 07:42 ч.
Режим ожидания 105 ч. 140 ч.
Общая автономность
Galaxy A33 5G
31:53 ч.
iPhone 13 Pro Max +37%
43:44 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A33 5G vs Apple iPhone 13 Pro Max
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4032 x 3024
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП) 4 (12 МП + 12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.9 микрон
- Сенсор: 1/1.66", Sony IMX703 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy A33 5G от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 13 Pro Max от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 4032 x 3024
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние - 23 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/3.6"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A33 5G +11%
88.7 дБ
iPhone 13 Pro Max
80.2 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Март 2022 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.98 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 13 Pro Max более удачной покупкой.

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