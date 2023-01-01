Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy A33 5G vs Pixel 4a – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy A33 5G против Google Pixel 4a

Самсунг Галакси А33 5G
VS
Гугл Пиксель 4а
Samsung Galaxy A33 5G
Google Pixel 4a

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 марта 2022 года Samsung Galaxy A33 5G с экраном 6.4" и чипом Exynos 1280, против 5.81-дюймового Google Pixel 4a, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730G и вышел на 20 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A33 5G
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Комплектуется на 1860 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3140 мАч
  • На 0.59" большая диагональ экрана
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 19% лучшая автономность (31:53 vs 26:51 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Показывает на 30% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Google Pixel 4a
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • На 11% выше максимальная яркость экрана (802 против 725 нит)
  • Весит на 43 грамма меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A33 5G
vs
Pixel 4a

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.4 дюймов 5.81 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 443 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 700 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит -
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.7% 83.3%
Особенности - DCI-P3 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.3% 95.3%
ШИМ (PWM) 366 Гц 255 Гц
Время отклика 1 мс 6.2 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A33 5G
725 нит
Pixel 4a +11%
802 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 159.7 мм 144 мм
Ширина 74 мм 69.4 мм
Толщина 8.1 мм 8.2 мм
Вес 186 граммов 143 грамма
Водонепроницаемость IP67 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Персиковый Просто черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A33 5G
83.7%
Pixel 4a
83.3%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А33 5G и Гугл Пиксель 4а в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 1280 Qualcomm Snapdragon 730G
Макс. частота 2400 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
Размер транзистора 5 нанометров 8 нанометров
Графика Mali-G68 MP4 Adreno 618
Частота GPU 1000 МГц 825 МГц
FLOPS ~487 Гфлопс ~422 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A33 5G +33%
731
Pixel 4a
550
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A33 5G +15%
1895
Pixel 4a
1644
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A33 5G +30%
412300
Pixel 4a
317736
CPU 117008 101186
GPU 116615 79209
Memory 77740 59587
UX 102076 78244
Total score 412300 317736
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A33 5G +125%
2254
Pixel 4a
1003
Пиковая температура корпуса 39.8 °C 41.4 °C
Stability 99% 99%
Graphics test 13 FPS 6 FPS
Graphics score 2254 1003
PCMark 3.0
Galaxy A33 5G
10757
Pixel 4a
н/д
Web score 8356 -
Video editing 6959 -
Photo editing 20777 -
Data manipulation 8470 -
Writing score 14684 -
Источники: 3DMark [3], [4]
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) Android 10 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI One UI 5.1 Stock Android
Размер системы из коробки 26 ГБ 15 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3140 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (50% за 25 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 1:27 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:17 ч. 08:45 ч.
Просмотр видео 15:03 ч. 11:16 ч.
Игры 05:45 ч. 04:05 ч.
Режим ожидания 105 ч. 99 ч.
Общая автономность
Galaxy A33 5G +19%
31:53 ч.
Pixel 4a
26:51 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A33 5G vs Google Pixel 4a
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП) 1 (12.2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
-
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy A33 5G от DxOMark Примеры фото Google Pixel 4a от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние - 24 мм
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy A33 5G
91
Pixel 4a +34%
122
Качество видео
Galaxy A33 5G
80
Pixel 4a +23%
98
Итоговая оценка камеры
Galaxy A33 5G
85
Pixel 4a +31%
111

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 15
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A33 5G +3%
88.7 дБ
Pixel 4a
86 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2022 года Август 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.37 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A33 5G более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
2 (66.7%)
1 (33.3%)
Всего проголосовало: 3

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy A33 5G против Galaxy A13
2. Samsung Galaxy A33 5G против S21 FE 5G
3. Samsung Galaxy A33 5G против M33 5G
4. Samsung Galaxy A33 5G против Galaxy A23
5. Samsung Galaxy A33 5G против Galaxy S22
6. Google Pixel 4a против Pixel 6
7. Google Pixel 4a против Pixel 4
8. Google Pixel 4a против Pixel 6a
9. Google Pixel 4a против Samsung Galaxy S22
10. Google Pixel 4a против Pixel 5
Сравнить другие смартфоны (1000+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Promotion
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры