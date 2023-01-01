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Samsung Galaxy A33 5G против Huawei Honor Magic 5

Самсунг Галакси А33 5G
VS
Хуавей Хонор Мэджик 5
Samsung Galaxy A33 5G
Huawei Honor Magic 5

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 марта 2022 года Samsung Galaxy A33 5G с экраном 6.4" и чипом Exynos 1280, против 6.73-дюймового Huawei Honor Magic 5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A33 5G
  • Стабилизация изображения
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
Причины выбрать Huawei Honor Magic 5
  • Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет оптический зум 2.5x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • На 0.33" большая диагональ экрана
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Тонкие рамки – на 6.7% выше полезная площадь экрана
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A33 5G
vs
Honor Magic 5

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.4 дюймов 6.73 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1224 x 2688 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.76:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 439 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Да
Макс. заявленная яркость 500 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит 1600 нит
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.7% 90.4%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.3% -
ШИМ (PWM) 366 Гц -
Время отклика 1 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A33 5G
734 нит
Honor Magic 5
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 159.7 мм 161.4 мм
Ширина 74 мм 75.5 мм
Толщина 8.1 мм 7.8 мм
Вес 186 граммов 191 грамм
Водонепроницаемость IP67 -
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Персиковый Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A33 5G
83.7%
Honor Magic 5 +8%
90.4%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А33 5G и Хуавей Хонор Мэджик 5 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 1280 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Макс. частота 2400 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 2 + 2 + 3)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78		 - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 - 8 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 4 нанометра
Графика Mali-G68 MP4 Adreno 740
Частота GPU 1000 МГц 680 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A33 5G
1908
Honor Magic 5 +143%
4637
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A33 5G
414480
Honor Magic 5 +144%
1011533
CPU 117008 -
GPU 116615 -
Memory 77740 -
UX 102076 -
Total score 414480 1011533
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса 39.8 °C -
Stability 99% -
Graphics test 13 FPS -
Graphics score 2254 -
PCMark 3.0 score 10757 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8, 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 4.0
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) Android 13
Оболочка UI One UI 5.1 Magic UI 7.1
Размер системы из коробки 26 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5100 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 1:15 ч. -
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:17 ч. -
Просмотр видео 15:03 ч. -
Игры 05:45 ч. -
Режим ожидания 105 ч. -
Общая автономность
Galaxy A33 5G
31:53 ч.
Honor Magic 5
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A33 5G vs Huawei Honor Magic 5
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 54 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 8768 x 6144
Зум Цифровой Оптический, 2.5x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 123° 122°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП) 3 (54 МП + 32 МП + 50 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 54 МП
- Апертура: f/1.9
- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 32 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.5"
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy A33 5G от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 4096 x 3072
Апертура f/2.2 -
Тип сенсора CMOS -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A33 5G
88.7 дБ
Honor Magic 5
н/д

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Март 2022 года Февраль 2023 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года Март 2023 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Защитный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor Magic 5 более удачной покупкой.

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