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Samsung Galaxy A33 5G против Motorola Edge 30 Fusion

Самсунг Галакси А33 5G
VS
Моторола Єдж 30 Fusion
Samsung Galaxy A33 5G
Motorola Edge 30 Fusion

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 марта 2022 года Samsung Galaxy A33 5G с экраном 6.4" и чипом Exynos 1280, против 6.55-дюймового Motorola Edge 30 Fusion, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 Plus и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A33 5G
  • На 20% лучшая автономность (32:05 vs 26:42 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4400 мАч
Причины выбрать Motorola Edge 30 Fusion
  • Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • На 30% выше максимальная яркость экрана (945 против 727 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Тонкие рамки – на 7.1% выше полезная площадь экрана

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A33 5G
vs
Edge 30 Fusion

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED POLED
Размер 6.4 дюймов 6.55 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 144 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит 1100 нит
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.7% 90.8%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.3% 97.2%
ШИМ (PWM) 366 Гц 753 Гц
Время отклика 1 мс 1 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A33 5G
727 нит
Edge 30 Fusion +30%
945 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 159.7 мм 158.48 мм
Ширина 74 мм 71.99 мм
Толщина 8.1 мм 7.45 мм
Вес 186 граммов 175 граммов
Водонепроницаемость IP67 IP52
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Персиковый Синий, Серый, Золотой, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A33 5G
83.7%
Edge 30 Fusion +8%
90.8%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А33 5G и Моторола Єдж 30 Fusion в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 1280 Qualcomm Snapdragon 888 Plus
Макс. частота 2400 МГц 2990 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.995 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G68 Adreno 660
Частота GPU 1000 МГц 840 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A33 5G
1897
Edge 30 Fusion +81%
3435
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A33 5G
388832
Edge 30 Fusion +118%
848508
CPU 102701 213478
GPU 109820 330583
Memory 71863 138125
UX 107363 169421
Total score 388832 848508
3DMark Wild Life Performance
Stability 98% -
Graphics test 13 FPS -
Graphics score 2258 -
PCMark 3.0 score 10769 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI One UI 4.1 -
Размер системы из коробки 26 ГБ 17 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4400 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 68 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (82% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 0:52 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:26 ч. 09:13 ч.
Просмотр видео 15:03 ч. 11:35 ч.
Игры 05:57 ч. 04:54 ч.
Режим ожидания 105 ч. 88 ч.
Общая автономность
Galaxy A33 5G +20%
32:05 ч.
Edge 30 Fusion
26:42 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A33 5G vs Motorola Edge 30 Fusion
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy A33 5G от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4160 x 3120 6528 x 4896
Апертура f/2.2 f/2.5
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* - 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A33 5G
88.7 дБ
Edge 30 Fusion
88.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Март 2022 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola Edge 30 Fusion более удачной покупкой.

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