Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 апреля 2023 года Samsung Galaxy A34 5G с экраном 6.6" и чипом Mediatek Dimensity 1080, против 5.4-дюймового Apple iPhone 13 mini, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 19 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.